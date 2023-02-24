Липину интересно ⟩ Чего добилась Россия за год войны в Украине

24 февраля 2023 года. Война в Украине идет уже год. Но все еще остаются люди, которые уверены, что у России есть какой-то план (которого она придерживается) и всё это не зря, а для неких высших целей. Что ж, давайте разбираться по фактам - чего конкретно смогла добиться Россия за этот год?
Сразу отмечу - официально мы целей не знаем. Это любимый контраргумент пророссийски настроенных комментаторов, когда начинаются шутки про "Киев за 3 дня" - мол, а кто вам сказал, что так собирались делать.
И это справедливое замечание. Даже те вещи, которые говорил Владимир Путин и другие официальные представители власти, очень меняются. Слышали мы и про "защиту русских людей", и про "борьбу с фашизмом", и даже про "десатанизацию".
Так что этот материал не про то, насколько (не)удачно Россия достигла своих целей. Мы просто постараемся посмотреть - как изменился мир, именно с точки зрения России, в результате года военных действий. И уже в конце будут какие-то выводы.
Территория
Еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия контролировала достаточно большую часть территории Украины - полуостров Крым и самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В общей сложности это территория, по разным оценкам, от 39 тысяч кв. км до 42 тысяч кв. км. Но сколько смогла Россия завоевать именно за последний год?
Точно сказать сложно, военные действия все еще идут. В динамике ясно, что до марта Россия уверенно шла вперед, оккупировав еще более 100 тысяч кв. км территории Украины, после чего стала терять завоеванные позиции. По разным оценкам, не считая оккупированных до 24 февраля 2022 года территорий, в сентябре Россия контролировала от чуть менее 70 тысяч кв. км до 75 тысяч кв. км. К декабрю, по некоторым данным, эта территория уменьшилась до 60 тысяч кв. км.