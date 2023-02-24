Липину интересно ⟩ Чего добилась Россия за год войны в Украине

24 февраля 2023 года. Война в Украине идет уже год. Но все еще остаются люди, которые уверены, что у России есть какой-то план (которого она придерживается) и всё это не зря, а для неких высших целей. Что ж, давайте разбираться по фактам - чего конкретно смогла добиться Россия за этот год?

Сразу отмечу - официально мы целей не знаем. Это любимый контраргумент пророссийски настроенных комментаторов, когда начинаются шутки про "Киев за 3 дня" - мол, а кто вам сказал, что так собирались делать.

И это справедливое замечание. Даже те вещи, которые говорил Владимир Путин и другие официальные представители власти, очень меняются. Слышали мы и про "защиту русских людей", и про "борьбу с фашизмом", и даже про "десатанизацию".

Так что этот материал не про то, насколько (не)удачно Россия достигла своих целей. Мы просто постараемся посмотреть - как изменился мир, именно с точки зрения России, в результате года военных действий. И уже в конце будут какие-то выводы.

Территория

Еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия контролировала достаточно большую часть территории Украины - полуостров Крым и самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В общей сложности это территория, по разным оценкам, от 39 тысяч кв. км до 42 тысяч кв. км. Но сколько смогла Россия завоевать именно за последний год?