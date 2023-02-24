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Липину интересно ⟩ Чего добилась Россия за год войны в Украине
Владимир Путин на Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля 2023 года Фото: Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Артем Липин rus.tvnet.lv
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Чего добилась Россия за год войны в Украине
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24 февраля 2023 года. Война в Украине идет уже год. Но все еще остаются люди, которые уверены, что у России есть какой-то план (которого она придерживается) и всё это не зря, а для неких высших целей. Что ж, давайте разбираться по фактам - чего конкретно смогла добиться Россия за этот год?

Сразу отмечу - официально мы целей не знаем. Это любимый контраргумент пророссийски настроенных комментаторов, когда начинаются шутки про "Киев за 3 дня" - мол, а кто вам сказал, что так собирались делать.

И это справедливое замечание. Даже те вещи, которые говорил Владимир Путин и другие официальные представители власти, очень меняются. Слышали мы и про "защиту русских людей", и про "борьбу с фашизмом", и даже про "десатанизацию".

Так что этот материал не про то, насколько (не)удачно Россия достигла своих целей. Мы просто постараемся посмотреть - как изменился мир, именно с точки зрения России, в результате года военных действий. И уже в конце будут какие-то выводы.

Территория

Еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля Россия контролировала достаточно большую часть территории Украины - полуостров Крым и самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В общей сложности это территория, по разным оценкам, от 39 тысяч кв. км до 42 тысяч кв. км. Но сколько смогла Россия завоевать именно за последний год?

Точно сказать сложно, военные действия все еще идут. В динамике ясно, что до марта Россия уверенно шла вперед, оккупировав еще более 100 тысяч кв. км территории Украины, после чего стала терять завоеванные позиции. По разным оценкам, не считая оккупированных до 24 февраля 2022 года территорий, в сентябре Россия контролировала от чуть менее 70 тысяч кв. км до 75 тысяч кв. км. К декабрю, по некоторым данным, эта территория уменьшилась до 60 тысяч кв. км.

Интерактивная карта завоеванных территорий в Украине

Территория России по международно признанным границам (то есть без Крыма) превышает 17 млн кв. км. Это значит, что, даже если мы очень сильно прищуримся, Россия стала больше на половину процента своей территории. Чтобы вы понимали масштабы - половина процента территории Латвии - это чуть больше Риги. России на это понадобился год.

Люди

Разумеется, куда важнее всяческих территориальных "достижений" - потеря людей.

Начнем с непосредственных жертв войны. И напомню, что этот материал написан с целью увидеть то, чего достигла Россия. Поэтому я буду писать только о потерях России.

Еще одна важная ремарка - объективные и правдивые данные сложно добыть. Обе стороны занижают свои потери и преувеличивают потери противника. Независимым же организациям сложно вести подсчеты во время активных боевых действий.

На данный момент, согласно открытым источникам, Би-би-си удалось подтвердить смерть 14 709 российских военных. По данным Министерства обороны Великобритании же, на территории Украины погибло до 60 тысяч военных со стороны России.

Еще сложнее ситуация с ранеными. Их число, по разным оценкам, составляет от 100 до 250 тысяч человек.

И еще одна важная графа - количество покинувших территорию России. Уехавших из-за несогласия с позицией, из-за нежелания быть мобилизованными или из-за страха быть подвергнутыми политическим репрессиям.

Даже по официальным данным Росстата, население России с января 2022 года по январь 2023 года уменьшилось на 500 тысяч человек. 

При этом, если говорить исключительно об эмиграции, то здесь оценки разные. Сам Росстат еще в сентябре сообщал об отъезде 419 тысяч человек, что вдвое больше, чем за тот же период годом ранее. И сразу несколько источников (раз, два, три) говорят о рекордно низком миграционном сальдо в истории России.

И вы, конечно, можете, сказать: только что ты считал проценты, говоря о территории страны. Уехавший миллион и убитые десятки тысяч в сумме еле-еле доходят до одного процента от населения России. Так чего переживать?

Ну вот вся разница в том и есть, что в первой части я говорил о земле. А здесь - о людях. Сотни тысяч человек (по самым скромным оценкам) уехали из страны, были вынуждены полностью изменить свой образ жизни. А еще десятки тысяч умерли. И невозможно посчитать, сколько людей было огорошено этой гибелью.

Экономика

Тут еще короче. Дефицит бюджета России вырос в 14 раз - достигнув 1,8 триллиона рублей (около 22,5 млрд евро). И нужно очень постараться, чтобы придумать здесь какие-либо другие причины, кроме войны и последовавших за ней санкций.

И лучше не будет. Закон о бюджете России на 2023 год предусматривает дефицит на сумму 2,93 триллиона рублей (36,68 млрд евро).

Конечно, особо агрессивные сторонники России могут заявить, что США, Европа и Украина страдают еще сильнее. Это не совсем так, но не будем об этом - это не статья экономического анализа.

Предположим, что это так. России плохо, но другим странам еще хуже. А зачем? Вспоминается притча про "Святой Николай, выколи мне глаз". Даже если верить стенаниям российских пропагандистов о том, что европейцы умирают от голода и учатся есть тараканов - как от этого выигрывает Россия?

По факту же год войны нанес экономике России больший урон, нежели всемирная пандемия или экономический кризис 2008 года.

Борьба с НАТО

Это одна из тех целей, которые заявлялись громко. НАТО приближается к границам России, Украина уже готовится вступать - "мы не можем этого допустить".

Что ж. В итоге агрессия России стала лучшей рекламой вступления в НАТО. В альянс уже практически вступили Финляндия и Швеция (их сдерживают только Турция и Венгрия), которые до этого десятки лет поступательно отказывались от идеи войти в организацию.

Кроме того, в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Вдобавок НАТО более обширно стало поддерживать Молдову, Грузию и Боснию и Герцеговину.

Просто оцените. До этого с 2010 года в НАТО вступили всего лишь две страны - Черногория и Северная Македония. А теперь, из-за войны в Украине, всего за год к такому же шагу вплотную подошли еще два страны, а еще четыре - укрепили сотрудничество.

И это не говоря об усилении контингента НАТО в странах Балтии и Польши, граничащих с территорией России. В общем, желание отодвинуть альянс подальше от границ привело к ровно противоположному результату.

Защита русской культуры

Тоже много было сказано про эту графу. "Русский язык ущемляется", "русская культура под угрозой", "бандеровцы и нацисты" - вот это все.

Здесь, мне кажется, самым показательным будет мой личный опыт.

До войны я потреблял очень много контента, произведенного в Украине. Но, так как не знал языка, делал это в основном по-русски. И у меня, представьте себе, была такая возможность. Но из-за войны подавляющая часть информационного потока из Украины перешла исключительно на украинский язык.

YouTube-каналы "Зе интервьюер" (338 тыс. подписчиков), "Львы на джипе" (811 тыс. подписчиков), Андрей Колесник (311 тыс. подписчиков); телевизионные программы "Лига смеха", "Студия Квартал 95". Фильмы, сериалы, песни - все то, что раньше подавалось на русском языке, сейчас перешло на украинский язык.

Не будет нового сезона сериала "Сваты", который был написан украинскими авторами и сыгран российскими актерами. Не будет выхода фильмов сразу в двух версиях - на украинском и на русском языках, как было раньше.

Больше по-русски со своими фанатами не общаются сотни известнейших музыкантов, актеров, режиссеров, писателей, спортсменов.

Это все сделали не "бандеровцы" и не "сороситы". С момента независимости Украины прошло 32 года. С Майдана - 9 лет. Нет. Нежелание говорить по-русски, творить по-русски, а иногда и просто соприкасаться с русской культурой со стороны многих украинцев - это то, что было достигнуто Россией всего за год войны.

***

В этот текст не уместилось многое. Сколько стран закрыли въезд для всех жителей России, или ввели какие-то проверки, или стали требовать визу. Скольких международных событий, соревнований, конкурсов лишилась Россия. В России не пройдет ни чемпионат мира по хоккею, ни финал Лиги чемпионов - как это было запланировано.

Невозможно оценить то, насколько сильно упал и очернился образ России в мире.

В итоге из реально достигнутого остались только 70 тысяч кв. км земли. И остается только прикрываться метафизическими целями "борьбы с однополярным миром" и "защиты братского народа" (о которой никто не просил).

А смерти - реальные. Экономический коллапс - реальный. Потеря международных связей - реальная. И тенденции говорят о том, что лучше не станет.

24 февраля 2022 года я написал текст, посвященный началу войны.

24 февраля 2023 года я пишу текст, посвященный годовщине войны.

Я очень надеюсь, что 24 февраля 2024 года я не напишу ни одного текста.

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