24 февраля в Риге: пикеты и митинги, молебны и минута молчания

Всего за два дня планируется 12 мероприятий.

Сегодня на улице Независимости Украины, 2, напротив посольства России, запланировано собрание-пикет "Скажи "нет!" войне России в Украине!". Заявка на это мероприятие была подана уже с начала войны и позволяет любому человеку пикетировать у российского посольства.

С 4:50 до 9:50 на улице Пилс, 21, пройдет плакатный мастер-класс к митингу "Без тебя нет победы". Его организует общество Latvijas Platforma attīstības sadarbībai. С 9:30 до 11:00 Гражданский альянс Латвии проведет собрание - акцию протеста на площади Бривибас для выражения поддержки Украине.

Объединение культурных учреждений Рижского самоуправления с 11:00 до 21:00 на площади у Дома конгрессов проведет мастер-класс по изготовлению свечей.

С 15:00 до 19:00 в парке Кронвалда перед посольством России состоится заявленный частным лицом митинг, на котором планируется проявить солидарность с украинским народом во время российского вторжения и выразить осуждение российского правящего режима.

С 17:30 до 18:30 запланирован пикет объединения Austošā saule в парке Кронвалда, напротив посольства России, по случаю годовщины с начала преступной войны России против Украины.