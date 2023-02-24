Сегодня и завтра в Риге проходят мероприятия в поддержку Украины и по осуждению развязанной год назад Россией войны, сообщили в Рижской думе.
24 февраля в Риге: пикеты и митинги, молебны и минута молчания
Всего за два дня планируется 12 мероприятий.
Сегодня на улице Независимости Украины, 2, напротив посольства России, запланировано собрание-пикет "Скажи "нет!" войне России в Украине!". Заявка на это мероприятие была подана уже с начала войны и позволяет любому человеку пикетировать у российского посольства.
С 4:50 до 9:50 на улице Пилс, 21, пройдет плакатный мастер-класс к митингу "Без тебя нет победы". Его организует общество Latvijas Platforma attīstības sadarbībai. С 9:30 до 11:00 Гражданский альянс Латвии проведет собрание - акцию протеста на площади Бривибас для выражения поддержки Украине.
Объединение культурных учреждений Рижского самоуправления с 11:00 до 21:00 на площади у Дома конгрессов проведет мастер-класс по изготовлению свечей.
С 15:00 до 19:00 в парке Кронвалда перед посольством России состоится заявленный частным лицом митинг, на котором планируется проявить солидарность с украинским народом во время российского вторжения и выразить осуждение российского правящего режима.
С 17:30 до 18:30 запланирован пикет объединения Austošā saule в парке Кронвалда, напротив посольства России, по случаю годовщины с начала преступной войны России против Украины.
С 18:00 до 20:00 общество поддержки Украины организует шествие UniteWithUkraine от площади Свободы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в парке Кронвалда.
В парке Кронвалда напротив посольства России разместится выставка техники российской армии, уничтоженной в боях украинскими вооруженными силами.
В субботу, 25 февраля, с 10:30 до 12:00 в парке Кронвалда напротив российского посольства пройдет акция протеста кремлевских оппозиционеров против вторжения российских войск в Украину.
Также в этот день с 12:00 до 21:00 состоится акция протеста "Скажи "нет!" войне России в Украине!", заявленная Обществом поддержки Украины. С 11:00 до 21:00 Объединение культурных учреждений Рижского самоуправления проведет мастер-класс по изготовлению свечей и благотворительный концерт "За свободу Украины!".
Мероприятия в поддержку Украины пройдут также по всей Латвии.
Пройдет минута молчания в память жертв войны в Украине
В знак солидарности с народом Украины высшие должностные лица призывают жителей Латвии сегодня в 9 часов утра почтить память жертв украинской войны минутой молчания, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
К минуте молчания призывают президент Эгил Левитс, спикер Сейма Эдвард Смилтенс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
24 февраля прошлого года российские вооруженные силы начали жестокую полномасштабную военную агрессию, которая продолжается уже год.
"Тысячи людей, которые жили простой, обыденной жизнью - жены и мужья, братья и сестры, родители и дети - погибли в этой бессмысленно развязанной Россией войне. Еще тысячи депортированы на территорию агрессора. Разрушены жизни нескольких миллионов украинских беженцев", - говорится в призыве.
Высшие должностные лица страны также заявляют, что украинские военнослужащие самоотверженно борются за свободу и независимость своей страны и всех нас. Они смогли выстоять против превосходящих сил, остановив продвижение агрессора, а также нанести сильные контрудары. Украина платит за это "ужасную, кровавую цену, теряя своих лучших сыновей и дочерей".
Левитс, Смилтенс, Кариньш и Ринкевич подчеркивают, что Латвия поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины до полной победы. "У тех, кто борется за свою страну, всегда будет больше решимости и силы, чем у тех, кто вторгается на чужую землю. Победит тот, кто борется за право своих детей жить в свободной и демократической стране", - подчеркивают первые лица страны.
В Домском соборе весь день будут проходит молебны за Украину
Сегодня, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину, в Домском соборе пройдут молебны за землю и народ Украины, сообщил агентству LETA декан собора Элийс Годиньш.
Молебны продолжатся весь день, а вечером состоится экуменическое богослужение.
Присутствовать на молебнах будут спикер Сейма Эдвард Смилтенс, капеллан Нормунд Целминьш, учащиеся Рижской украинской средней школы, председатель правления украинского общества "Вiче" Оксана Сичко и руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv Рута Диманта.
Экуменическую службу в 18:00 проведет архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс при участии православного священника Яниса Дравантса, епископа Каспара Штернса из Союза баптистских церквей Латвии и католического священника Ренара Бирковса.
В богослужении также примут участие хор Латвийского радио под управлением дирижера Сигварда Клявы, гитарист Каспар Земитис, певица Виктория Пакалниеце, саксофонист Айгар Рауманис и органист Айгар Рейнис.
Состоится внеочередное заседание Сейма
Сегодня на внеочередном заседании Сейма будет отмечена годовщина полномасштабного вторжения России в Украину, сообщили в пресс-службе Сейма.
Начало заседания запланировано на 8:50.
На заседании выступят президент Эгил Левитс, председатель Сейма Эдвард Смилтенс, премьер-министр Кришьянис Кариньш. К депутатам дистанционно обратится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Участвовать в заседании приглашены представители иностранного дипломатического корпуса.
Перед внеочередным заседанием в 8:15 во дворе Сейма состоится минута молчания в память павших в агрессивной войне против Украины.
В СМИ одновременно прозвучит гимн Украины
Чтобы показать неделимое единство латвийской медийной среды в поддержке Украины в войне против России, латвийские радиостанции, телеканалы и электронные СМИ, в том числе RUS TVNET, 24 февраля объединятся в совместной акции - на медиаплатформах одновременно прозвучит гимн Украины, сообщает Латвийское радио.
В 12:00 гимн Украины прозвучит одновременно на более чем 50 медиаплатформах по всей Латвии.
Такая одновременная акция практически всех вещательных СМИ является беспрецедентным событием в Латвии и логическим продолжением работы, которая велась в течение года в латвийских СМИ в поддержку Украины.
Цель совместной кампании - выразить четкую поддержку Украине со стороны латвийского медиапространства и общества.
На видео прозвучит гимн Украины в исполнении украинской группы "Тінь Сонця".
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