Международная федерация журналистов приостановила членство России

Соловьев также сказал, что СЖР не планирует каких-либо активных действий в связи с приостановкой членства российского союза. "Мы просто не будем платить огромные взносы, и у нас не будет никаких совместных мероприятий, но их у нас и так давно не было", - отметил он, добавив, что исключить СЖР из организации можно только на конгрессе, который состоится в 2026 году. "Исполком международной организации этого сделать не может, а конгресс - да. Но на нем мы сможем предъявить свои претензии", - сказал Соловьев.