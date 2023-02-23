Землетрясение в Таджикистане

Землетрясение произошло в 5:37 по местному времени (2:37 по латвийскому времени). Его эпицентр находился на глубине около 20,5 километров.

Геологическая служба США подсчитала, что риск оползней в результате землетрясения будет небольшой. О пострадавших пока не сообщается.

Эпицентр землетрясения находился в Горно-Бадахшанская автономная область, граничащей с Афганистаном и Китаем, примерно в 67 километрах от горного городка Мургаба, где проживают 10,8 тысячи человек.

Примерно через 20 минут после первоначального землетрясения произошел афтершок магнитудой 5,0, за которым последовало землетрясение магнитудой 4,6.

Горно-Бадахшанская автономная область окружена горами Памира, а на его территории находится Сарезское озеро, образовавшееся в 1911 году во время сильного землетрясения. Глубоко в горах за этим озером находится Усойская плотина, и эксперты предупреждают, что ее обрушение вызовет катастрофические наводнения.