Кто те люди, которых с начала войны в Украине обвиняют и судят за деятельность против государства, разжигании ненависти и восхвалении России? Это разбирает журнал Ir.
Кого в Латвии обвиняют за деятельность против государства?
Их можно разделить на пять групп: прокремлевские политики, провокаторы, пропагандисты, "герои" социальных сетей и обычные люди, которые часто совершают нарушения в состоянии опьянения.
С начала вторжения России в Украину Служба государственной безопасности начала 36 уголовных дел
и переняла у Государственной полиции еще четыре дела об отрицании военных преступлений, прославлении российской армии, разжигании ненависти, помощи иностранному государству, нарушении санкций.
Несколько сотен более и менее крупных дел о нападениях на украинцев, повреждении их автомобилей, военной символике в общественных местах и т. д. начаты также Государственной полицией и муниципальной полицией Риги.
Некоторые дела никогда не будут раскрыты, например, о нарисованной на нескольких домах букве Z. Другие не дойдут до суда, как, например, дело Александра Дубяго, задержанного у монумента Победы 10 мая, в действиях которого прокурор в итоге не усмотрел прославления военных преступлений.
Часть дел балансирует на границе свободы слова, и суду предстоит создать прецедент, внеся ясность, где заканчивается выражение своего мнения и начинается прославление войны или разжигание ненависти.
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