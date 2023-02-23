Кого в Латвии обвиняют за деятельность против государства?

Их можно разделить на пять групп: прокремлевские политики, провокаторы, пропагандисты, "герои" социальных сетей и обычные люди, которые часто совершают нарушения в состоянии опьянения.

С начала вторжения России в Украину Служба государственной безопасности начала 36 уголовных дел

и переняла у Государственной полиции еще четыре дела об отрицании военных преступлений, прославлении российской армии, разжигании ненависти, помощи иностранному государству, нарушении санкций.

Несколько сотен более и менее крупных дел о нападениях на украинцев, повреждении их автомобилей, военной символике в общественных местах и т. д. начаты также Государственной полицией и муниципальной полицией Риги.

Некоторые дела никогда не будут раскрыты, например, о нарисованной на нескольких домах букве Z. Другие не дойдут до суда, как, например, дело Александра Дубяго, задержанного у монумента Победы 10 мая, в действиях которого прокурор в итоге не усмотрел прославления военных преступлений.

Часть дел балансирует на границе свободы слова, и суду предстоит создать прецедент, внеся ясность, где заканчивается выражение своего мнения и начинается прославление войны или разжигание ненависти.