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Видео ⟩ Водитель автобуса оставил на обочине юношу, который попросился в туалет

rus.tvnet.lv
Водитель автобуса оставил на обочине юношу, который попросился в туалет
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Автобус на дорогах Латвии
Автобус на дорогах Латвии Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Январским днем 19-летний Айнарс и его девушка ехали на автобусе из родного города парня Валмиера в дом девушки в Сусайской волости. В какой-то момент Айнарс попросил водителя остановиться, чтобы справить естественную нужду. Водитель выпустил юношу, но не стал его ждать и уехал, сообщает программа Bez tabu.

Молодой человек впервые ехал по маршруту Валмиера - Резекне, поэтому растерялся, оказавшись один в совершенно неизвестном месте. Кроме того, все вещи, кроме телефона, остались в автобусе.

Айнарс отчаянно пытался остановить проезжающие машины; благодаря любезному водителю ему удалось догнать автобус на автовокзале в Гулбене.

Подруга юноши утверждает, что сообщила водителю, что Айнарса оставили на остановке, это слышали и другие пассажиры, утверждает девушка. Молодые люди признают, что у них ходят плохие слухи о водителях Ecolines. Пассажиры на автовокзале в Балви тоже слышали разные истории.

Сообщается, что руководство Ecolines разговаривало с водителем, который помнит события 19 января, но свою вину отрицает.

Представитель Автотранспортной дирекции также считает, что между пассажиром и водителем произошло недопонимание в общении. Представитель Ecolines напоминает, что на каждой остановке есть номер диспетчера, по которому можно позвонить в экстренной ситуации.

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