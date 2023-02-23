Видео ⟩ Водитель автобуса оставил на обочине юношу, который попросился в туалет

Молодой человек впервые ехал по маршруту Валмиера - Резекне, поэтому растерялся, оказавшись один в совершенно неизвестном месте. Кроме того, все вещи, кроме телефона, остались в автобусе.

Айнарс отчаянно пытался остановить проезжающие машины; благодаря любезному водителю ему удалось догнать автобус на автовокзале в Гулбене.

Подруга юноши утверждает, что сообщила водителю, что Айнарса оставили на остановке, это слышали и другие пассажиры, утверждает девушка. Молодые люди признают, что у них ходят плохие слухи о водителях Ecolines. Пассажиры на автовокзале в Балви тоже слышали разные истории.

Сообщается, что руководство Ecolines разговаривало с водителем, который помнит события 19 января, но свою вину отрицает.

Представитель Автотранспортной дирекции также считает, что между пассажиром и водителем произошло недопонимание в общении. Представитель Ecolines напоминает, что на каждой остановке есть номер диспетчера, по которому можно позвонить в экстренной ситуации.