Видео ⟩ Израиль наносит удары по сектору Газа

"В ответ на ракетную стрельбу из сектора Газа ВВС Израиля поразила объект производства оружия и военный комплекс, принадлежащий террористической организации ХАМАС", - говорится в Twitter израильской армии.

По словам армии, комплекс, который они поразили, находится рядом с мечетью, школами и больницами.

"Это еще одно доказательство того, что террористическая организация ХАМАС эксплуатирует гражданское население Газы, намеренно размещая оружие в самом центре гражданских кварталов", - говорит армия Израиля.

Ранее армия сообщила, что шесть ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Пять ракет перехватили, еще одна упала на нежилой территории.

Ситуация в Израиле и на палестинских территориях была чрезвычайно напряженной уже в течение нескольких недель.

Так в среду, 22 февраля, израильские военные провели операцию в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. Были задержаны представители радикальных палестинских группировок.