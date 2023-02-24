Фото до и после ⟩ Чудо за тысячу евро: устаревшую квартиру превратили в уютное гнездышко

На этот раз дизайнера интерьеров Мерлин Мийдо и ведущая Кейли Сюкияйнен отправились в поселок Саку, который находится около Таллинна. Там их ждала квартира Ханны и Вирко, в которой хозяйствовал весьма своеобразный дизайн. Молода пара переехала в Таллинн, а квартиру в Саку планирует сдавать в аренду.

За пятнадцать лет, прожитых в этой квартире, Вирко экспериментировала с различными лайфхаками, найденными на просторах Интернета. Для Ханны планы Вирко часто становились сюрпризом, и многие дизайнерские эксперимент в квартире хозяйка не поддерживала.

Хозяева квартиры Ханна и Вирко, ведуща передачи Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо Фото: Kodud rahaks/ Kanal 2

Квартира преобразилась на глазах телезрителей, а самое главное, что в дизайне были умело использованы вещи, которые раньше ее владельцы даже не замечали.

Посмотрите в галерее, как выглядела квартира до и как она выглядит после небольшого косметического ремонта: