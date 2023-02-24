Во втором впуске нового сезона передачи Kodud rahaks дизайнер интерьеров Мерлин Миидо взялась за небольшую квартиру в Таллинне. С помощью некоторых хитроумных приемов устаревшей квартире удалось придать великолепный вид, пишет Limon.ee.
Фото до и после ⟩ Чудо за тысячу евро: устаревшую квартиру превратили в уютное гнездышко
На этот раз дизайнера интерьеров Мерлин Мийдо и ведущая Кейли Сюкияйнен отправились в поселок Саку, который находится около Таллинна. Там их ждала квартира Ханны и Вирко, в которой хозяйствовал весьма своеобразный дизайн. Молода пара переехала в Таллинн, а квартиру в Саку планирует сдавать в аренду.
За пятнадцать лет, прожитых в этой квартире, Вирко экспериментировала с различными лайфхаками, найденными на просторах Интернета. Для Ханны планы Вирко часто становились сюрпризом, и многие дизайнерские эксперимент в квартире хозяйка не поддерживала.
Квартира преобразилась на глазах телезрителей, а самое главное, что в дизайне были умело использованы вещи, которые раньше ее владельцы даже не замечали.
Посмотрите в галерее, как выглядела квартира до и как она выглядит после небольшого косметического ремонта:
"Каждая квартира - это настоящий вызов для меня и выход из моей зоны комфорта. Каждый дом и каждый владелец настолько разные, но результат всегда должен быть таким, чтобы им можно было восхищаться", - говорит дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо, но признает, что именно это и делает работу захватывающей.
В программе Kodud rahaks ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо приходят на помощь владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость. Поиск самых изобретательных и экономически эффективных приемов - ключ к превращению устаревших квартир в уютные гнездышки.
В новом сезоне телепередачи десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии получат шанс преобразить свою недвижимость. Будет дано две недели и бюджет в 1000 евро, чтобы превратить невзрачную квартиру в место, которое арендатор с первого взгляда захочет назвать домом. Результаты работы владельца квартиры и ведущих оценивает эксперт по недвижимости, который хорошо знает местный рынок. Только после этого владелец может со спокойным сердцем разместить объявление о сдаче квартиры в аренду, не стесняясь просить у арендатора справедливую цену и использовать доходы для осуществления своей мечты.
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