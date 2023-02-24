Видео ⟩ В Германии во время митинга в поддержку России включили "цирковую" музыку

Этот военный марш, написанный в 1897 году, в поп-культуре известен как музыкальное сопровождение к цирковым представлениям, когда обычно объявляются номера вечера.

>На марше в поддержку россии в Германии кто-то выставил колонки из окна с цирковой музыкой



ВГОЛОС pic.twitter.com/AMJHmtjzIv — Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) February 22, 2023

Юлиус Фучик за свою жизнь создал 323 опуса и 17 непронумерованных творений. Произведения военной тематики, а именно марши, составляют всего четвертую часть, все остальное - симфонические, камерные, концертные и танцевальные произведения.

Пользователи Twitter уже предложили собственные плейлисты с музыкой, которую можно было бы проигрывать на фоне аналогичного марша поддержки: мелодию из начальных титров шоу британского комика Бенни Хилла или, например, "Танец маленьких лебедей".

Напомним, 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" прошел митинг-концерт, на котором выступил и развязавший войну в Украине президент РФ Владимир Путин. По информации СМИ, в концерте приняли участие группа "Любэ", Филипп Киркоров, Николай Басков, Клава Кока, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, группа "Руки Вверх", Niletto и другие прокремлевские артисты.

Особое внимание привлек Олег Газманов, поддерживающий политику российских властей и военное вторжение в Украину, который выступал в черном пуховике от итальянского бренда Prada (стоимость пуховика 340 тысяч рублей - это примерно 4 тысячи евро).