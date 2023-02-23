Предлагается национализировать Дом Москвы

Вице-мэр уверен, что национализация отвечала бы интересам национальной безопасности, учитывая, что Дом Москвы всегда служил опорой для деятельности Российской Федерации в Латвии.

Ранее Ратниекс обращался в Службу государственной безопасности (VDD) с просьбой дать свою оценку важности этого объекта для безопасности Латвии.

VDD подтвердила, что Дом Москвы с момента своего основания выступал в качестве опорной точки для различной деятельности влияния, осуществляемой Россией и направленной против интересов Латвии.

"В нынешних геополитических условиях, определяющих необходимость все более интенсивного использования российскими властями любого доступного им инструмента для оправдания агрессии, существование Дома Москвы продолжает представлять угрозу национальной безопасности", - считает Ратниекс.

По его мнению, в Латвии есть и другие объекты недвижимости, подлежащие национализации.

По данным архива агентства LETA, Дом Москвы был открыт в столице Латвии в конце мая 2004 года. В честь его открытия прошли Дни Москвы и Ригу посетил тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков. В мероприятиях принял участие и тогдашний председатель Рижской думы Гундар Боярс.

После вторжения России в Украину Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы Дома Москвы.