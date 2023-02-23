Гревцова исключена из шести заседаний Сейма

Гревцова за каждое пропущенное заседание будет платить штраф в размере 20% от месячной зарплаты и потеряет немногим более одной месячной зарплаты.

За исключение Гревцовой проголосовали 69 депутатов. В голосовании не участвовали депутаты партии "За стабильность" и депутат партии "Латвия на первом месте" Вилис Криштопанс.

Соответствующий проект решения подала комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, рассмотрев заявление депутата от Национального объединения Эдвина Шноре.

По мнению комиссии, Гревцова нарушила пункты 4 и 7 кодекса этики депутатов Сейма.

Эти пункты определяют, что член парламента выполняет обещания, данные на торжественной присяге. Также в публичных выступлениях депутат избегает слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, не использует оскорбительные выражения или выражения, несовместимые с достоинством Сейма; депутат основывается на фактах, их честном толковании и аргументации.

На заседании Гревцова заявила, что не нарушала четвертую статью кодекса этики, так как никогда не ставила под сомнение суверенитет Латвии, а также выступает за латышский язык как единственный государственный язык.

В аккаунте Гревцовой в TikTok был размещен и позже удален видеоролик на русском языке, в котором депутат заявила, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила в видео, что в музее "не совпадают факты", а экскурсовод рассказывает "параллельную, вымышленную историю".

"Что это за музей и зачем, для каких целей он создан? (..) Мы посмотрели все экспонаты, и поняли - нас дурят!", - заявила Гревцова.