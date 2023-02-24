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Без справедливости не будет мира в Украине и Европе

Toms Ostrovskis Zane Bārtniece rus.tvnet.lv
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Без справедливости не будет мира в Украине и Европе
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Окна офиса TVNET GRUPA в цветах флага Украины
Окна офиса TVNET GRUPA в цветах флага Украины Фото: TVNET GRUPA

Нет ничего сильнее надежды. Надежды победить угнетателей и оккупантов. Победить российские полчища в Украине и таких же захватчиков, как в Латвии 83 года назад.

Сегодня это вера в победу справедливости, за которую украинцы платят своей кровью, а мы - своим кошельком. Но упорство латышей – это не наши лапти, это наша надежда, потому что, помогая и поддерживая Украину, мы вырастаем в здоровую и смелую нацию, выступающую за справедливый порядок вещей в цивилизованной Европе.

Это наш долг и судьба - бороться за то, чтобы доказать, что демократическая Латвия, Украина и Европа - лучшее место в мире, которое мы будем защищать с высоко поднятой головой сейчас и всегда!

Это задача TVNET GRUPA бороться за справедливость, цепляться за нее и не отпускать, опоясываться ею, призывать к ней и кричать, плакать и перебаливать и никогда не переставать думать и молчать!

День, который изменил мир.

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