Жители и предприятия Латвии пожертвовали Украине 38 млн евро

На гуманитарную и медицинскую помощь Украине направлено 14,6 млн евро из пожертвований. В Украину отправлено 614 грузов гуманитарной помощи с продуктами питания и средствами гигиены, детским питанием и подгузниками, медикаментами, перевязочными материалами, оборудованием для больниц, теплыми вещами, кормами для животных.

Для поддержки военных беженцев из Украины общество пожертвовало 2,4 млн евро на оказание социальной, медицинской, продовольственной и психоэмоциональной поддержки. Создан благотворительный склад palidzibaskarte.lv, издана двуязычная латышско-украинская азбука, открыты бесплатные столовые, дневные центры, организованы летние лагеря и экскурсии, преподавался латышский язык, проводились культурные и спортивные мероприятия.

Наибольшая сумма пожертвований была получена через банковские перечисления. Далее следуют пожертвования товаров и услуг, звонки на благотворительные телефоны и наличные деньги в ящиках для пожертвований. В поддержку Украины каждые выходные проходят благотворительные концерты, театральные представления и различные культурные мероприятия.

Всего на сайте Ziedot.lv пожертвовали 331 336 жителей, 2068 предприятий и 15 самоуправлений.