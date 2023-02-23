С момента вторжения России в Украину жители и предприятия Латвии пожертвовали для поддержки Украины 38 млн евро, сообщила агентству LЕТА руководитель по коммуникациям благотворительного фонда Ziedot.lv Илзе Ошане.
Жители и предприятия Латвии пожертвовали Украине 38 млн евро
По ее словам, это денежные и технические пожертвования для оказания необходимой помощи Украине в борьбе с российским вторжением.
В оказании помощи участвуют 90 латвийских обществ и фондов. Крупнейшими донорами помощи стали восемь неправительственных организаций:
- благотворительная организация Ziedot.lv - 19,7 млн евро,
- фонд "Предприниматели за мир" - 5,5 млн евро,
- общество Tavi draugi - 5 млн евро,
- Twitter-конвой/общество Agendum - 4 млн евро,
- общество TEV - 4 млн евро,
- конфедерация объединений проживающих в Латвии украинцев "Biчe" - 1 млн евро,
- Латвийское объединение самаритян - 850 тыс. евро
- и общество Viegli palīdzēt - 790 тыс. евро.
Большая часть помощи направлена на поддержку защитников Украины. 21 млн евро были использованы на оборонные цели. Более чем на 1200 автомобилях в Украину отправлено 52 тыс. квадратных метров маскировочной сетки, 15 тыс. банок консервов, 200 тыс. окопных свечей, 5 тонн вязаных носков. Также закуплены 6000 патронов, 82 квадроцикла, 325 генераторов, рации, дроны, перехватчики дронов, 500 тонн дизельного топлива, высокоточное снайперское оружие, военные аптечки, военное зимнее обмундирование, обувь, бронежилеты, каски, очки ночного видения, тепловизоры, печки, станции Starlink, спутниковые телефоны, ноутбуки, армейское питание, бензовозы, грузовики, тракторы и др.
На гуманитарную и медицинскую помощь Украине направлено 14,6 млн евро из пожертвований. В Украину отправлено 614 грузов гуманитарной помощи с продуктами питания и средствами гигиены, детским питанием и подгузниками, медикаментами, перевязочными материалами, оборудованием для больниц, теплыми вещами, кормами для животных.
Для поддержки военных беженцев из Украины общество пожертвовало 2,4 млн евро на оказание социальной, медицинской, продовольственной и психоэмоциональной поддержки. Создан благотворительный склад palidzibaskarte.lv, издана двуязычная латышско-украинская азбука, открыты бесплатные столовые, дневные центры, организованы летние лагеря и экскурсии, преподавался латышский язык, проводились культурные и спортивные мероприятия.
Наибольшая сумма пожертвований была получена через банковские перечисления. Далее следуют пожертвования товаров и услуг, звонки на благотворительные телефоны и наличные деньги в ящиках для пожертвований. В поддержку Украины каждые выходные проходят благотворительные концерты, театральные представления и различные культурные мероприятия.
Всего на сайте Ziedot.lv пожертвовали 331 336 жителей, 2068 предприятий и 15 самоуправлений.
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