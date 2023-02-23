Во второй половине дня в среду, 22 февраля, на московском стадионе "Лужники" прошел патриотический митинг-концерт, посвященный войне российского диктатора Владимира Путина с Украиной. Корреспонденту российского независимого СМИ "Медуза" удалось попасть в место проведения акции и пообщаться с некоторыми ее участниками.
"Метро забито "космонавтами" и дебилами": закулисье концерта Путина в "Лужниках"
По словам корреспондента, часть посетителей концерта прибыла на стадион в уже заметном состоянии опьянения, а кто-то торопливо пытался распить принесенный с собой алкоголь, чтобы не выбрасывать его, поэтому очередь на входе в зал стадион двигалась очень медленно.
"Надо было в этот день просто больничный взять, да и все", - поделился мыслями с другом мужчина, чья куртка была украшена логотипом московской энергокомпании.
Как пишет "Медуза", по данным МВД РФ, на концерте собралось более 200 тысяч человек. Следует отметить, что большая их часть так и не добралась до стадиона. На Путина и артистов даже издалека могли смотреть только лица со спецприглашениями, в которых указывался сектор и место.
Галерея: Митинг-концерт в "Лужниках"
Те, у кого были другие билеты, должны были наблюдать за происходящим на экранах, установленных перед стадионом. Ближе к началу концерта организаторы, однако, стали пускать на трибуны всех без исключения. Возможно, многие гости с назначенными местами не прибыли.
На трибунах стадиона были подготовлены флаги, пледы и подушки для сидения. Волонтеры заставляли людей кутаться в одеяла: белые для верхних рядов, синие для средних и красные для нижних.
С каждой минутой становилось холоднее. В буфетах возле стадиона можно было получить горячую воду, чай и пирожные, но это продолжалось недолго, и уже через полчаса после начала основной концертной программы буфеты оказались закрыты.
Без теплых напитков оказалось тяжело переносить холод, так как на улице было 11 градусов холода, от чего не помогали ни пледы, ни подушки для сидений. Единственными отапливаемыми помещениями, доступными публике, были туалеты, и к середине концерта все они были забиты людьми. Никто даже не обратил внимания, в мужской или женский туалет они идут.
"Ехали в Москву, чтобы три часа сидеть в туалете", - рассказала студентка колледжа из города Мичуринска Тамбовской области, что в 400 километрах от Москвы. Всю ночь она провела в автобусе с другими студентами.
"Обещали, что [после митинга] будет свободное время, а ни фига", - жалуется ее подруга.
Путин появился на сцене во время концерта, но люди, которые провели несколько часов на морозе, чтобы увидеть его, кажется, были разочарованы. Выступление Путина длилось всего четыре минуты, без каких-либо значимых объявлений или ярких моментов. Путин поздравил всех, кто участвовал в войне России в Украине, шевельнул губами под гимн России и ушел.
Зрители концерта также поспешно начали покидать трибуны стадиона, собирая оставленные другими подушки и пледы. "На "Авито" продам! По тысяче, думаю, нормально", - сказал один из посетителей концерта.
При входе на станцию метро "Спортивная" всех пассажиров ждал бонус - бесплатная поездка. Сразу поехать домой было невозможно, так как к концу рабочего дня метро уже было переполнено, а после к толпе также добавились люди с подушками, пледами и флажками.
Как отмечает корреспондент "Медузы", не все в метро были настроены благосклонно к участникам митинга. Уставшая женщина в пуховике, в очередной раз пытаясь избежать удара флажком, нервно вздохнула и продолжила набирать сообщение на телефоне.
"Метро забито "космонавтами" и дебилами с концерта. В вагон зайти невозможно. Пропускаю поезда", - написала женщина, отправила сообщение и выключила телефон.
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