"Метро забито "космонавтами" и дебилами": закулисье концерта Путина в "Лужниках"

С каждой минутой становилось холоднее. В буфетах возле стадиона можно было получить горячую воду, чай и пирожные, но это продолжалось недолго, и уже через полчаса после начала основной концертной программы буфеты оказались закрыты.

Без теплых напитков оказалось тяжело переносить холод, так как на улице было 11 градусов холода, от чего не помогали ни пледы, ни подушки для сидений. Единственными отапливаемыми помещениями, доступными публике, были туалеты, и к середине концерта все они были забиты людьми. Никто даже не обратил внимания, в мужской или женский туалет они идут.

"Ехали в Москву, чтобы три часа сидеть в туалете", - рассказала студентка колледжа из города Мичуринска Тамбовской области, что в 400 километрах от Москвы. Всю ночь она провела в автобусе с другими студентами.

"Обещали, что [после митинга] будет свободное время, а ни фига", - жалуется ее подруга.

Путин появился на сцене во время концерта, но люди, которые провели несколько часов на морозе, чтобы увидеть его, кажется, были разочарованы. Выступление Путина длилось всего четыре минуты, без каких-либо значимых объявлений или ярких моментов. Путин поздравил всех, кто участвовал в войне России в Украине, шевельнул губами под гимн России и ушел.