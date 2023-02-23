Видео ⟩ С портретами Путина: в Огре на акцию протеста собралось более 200 человек

Участники акции протеста пришли с табличками, на которых были написаны лозунги "Музей = храм и форум", "Против босинга", "Защитим демократию". Также плакаты протестующих украшали портреты председателя Совета Огрского края Эгила Хелманиса и президента России Владимира Путина.

К участникам акции обратилась заместитель председателя Рижской думы, уроженка Огре Линда Озола. Участники акции оставили у здания музея свечи и, взявшись за руки вокруг музея, спели несколько народных песен. За акцией следила муниципальная полиция Огрского района.

Незадолго до 19:00 участники акции начали расходиться, отмечает агентство LETA. Протест прошел мирно.

Что случилось?

Как сообщалось, между Огрским историко-художественным музеем и руководством Огрской думой возник конфликт. Представители музея возражали против плана мэра Огре Эгила Хелманиса (НО) провести в музее выставку фарфора подсанкционного российского олигарха Петра Авена из его частной коллекции, а из руководства думы последовало решение о реорганизации музея. По информации представителей музея, также приостановлены будущие выставки и надбавка к зарплате.

В такой ситуации Общество гражданского сотрудничества и развития Огрского края решило провести мероприятие в поддержку музея, однако первая заявка не была согласована, поэтому в среду общество подало новую заявку на проведение акции "Демократия хрупка, как фарфор".

Ассоциация, подавая новое заявление, указала, что на пресс-конференции муниципалитета руководство думы объявило, что запрещает Огрскому историко-художественному музею общаться с общественностью. В дальнейшем музей должен будет согласовывать любую информацию, предназначенную для населения, с отделом коммуникаций муниципалитета. "Такой запрет можно рассматривать как попытку ввести цензуру, что недопустимо в демократическом обществе", - говорится в заявлении ассоциации.

Видео: Сюжет Новостной службы LTV о протесте в Огре (а латышском языке)