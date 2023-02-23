Вечером сегодня, 23 февраля, на акции в поддержку Огрского музея, организованную Обществом гражданского сотрудничества и развития Огрского края, собрались более 200 человек.
Видео ⟩ С портретами Путина: в Огре на акцию протеста собралось более 200 человек
Участники акции протеста пришли с табличками, на которых были написаны лозунги "Музей = храм и форум", "Против босинга", "Защитим демократию". Также плакаты протестующих украшали портреты председателя Совета Огрского края Эгила Хелманиса и президента России Владимира Путина.
К участникам акции обратилась заместитель председателя Рижской думы, уроженка Огре Линда Озола. Участники акции оставили у здания музея свечи и, взявшись за руки вокруг музея, спели несколько народных песен. За акцией следила муниципальная полиция Огрского района.
Незадолго до 19:00 участники акции начали расходиться, отмечает агентство LETA. Протест прошел мирно.
Что случилось?
Как сообщалось, между Огрским историко-художественным музеем и руководством Огрской думой возник конфликт. Представители музея возражали против плана мэра Огре Эгила Хелманиса (НО) провести в музее выставку фарфора подсанкционного российского олигарха Петра Авена из его частной коллекции, а из руководства думы последовало решение о реорганизации музея. По информации представителей музея, также приостановлены будущие выставки и надбавка к зарплате.
В такой ситуации Общество гражданского сотрудничества и развития Огрского края решило провести мероприятие в поддержку музея, однако первая заявка не была согласована, поэтому в среду общество подало новую заявку на проведение акции "Демократия хрупка, как фарфор".
Ассоциация, подавая новое заявление, указала, что на пресс-конференции муниципалитета руководство думы объявило, что запрещает Огрскому историко-художественному музею общаться с общественностью. В дальнейшем музей должен будет согласовывать любую информацию, предназначенную для населения, с отделом коммуникаций муниципалитета. "Такой запрет можно рассматривать как попытку ввести цензуру, что недопустимо в демократическом обществе", - говорится в заявлении ассоциации.
Видео: Сюжет Новостной службы LTV о протесте в Огре (а латышском языке)
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