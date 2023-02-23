Фото ⟩ У посольства России в Риге появился макет виселицы

Виселица расположена возле конструкции, у которой с начала года жители размещают различные протестные плакаты и предметы против войны в Украине и президента России Владимира Путина.

Никаких происшествий на месте установки макета не наблюдалось.

24 февраля исполнится год с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этот и последующий день многие акции протеста пройдут в том числе у посольства России в Риге.