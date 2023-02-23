У посольства России в Риге был установлен макет виселицы, сообщает Государственная полиция.
Фото ⟩ У посольства России в Риге появился макет виселицы
У посольства России в Риге появился макет виселицы
Виселица расположена возле конструкции, у которой с начала года жители размещают различные протестные плакаты и предметы против войны в Украине и президента России Владимира Путина.
Никаких происшествий на месте установки макета не наблюдалось.
24 февраля исполнится год с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В этот и последующий день многие акции протеста пройдут в том числе у посольства России в Риге.
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