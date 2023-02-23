"Согласие" призвало сторонников поддержать Украину и участвовать в мероприятии в годовщину войны

"Сегодня Украина героически защищает не только свою землю и народ от агрессора. Украина защищает каждого из нас. Мы приглашаем наших сторонников и единомышленников присоединиться к нам, чтобы поддержать Украину и украинский народ", - говорится в заявлении партии.