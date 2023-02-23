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"Согласие" призвало сторонников поддержать Украину и участвовать в мероприятии в годовщину войны

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"Согласие" призвало сторонников поддержать Украину и участвовать в мероприятии в годовщину войны
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"Согласие" подает в ЦИК список кандидатов и предвыборную программу
"Согласие" подает в ЦИК список кандидатов и предвыборную программу Фото: Zane Bitere / LETA

Партия "Согласие" призывает своих сторонников выразить поддержку украинскому народу и принять участие в мероприятии "Без тебя нет победы", которое состоится в пятницу, 24 февраля, в Риге у памятника Свободы, сообщили агентству LЕТА в партии.

Мероприятие организовано Латвийским гражданским альянсом.

"Сегодня Украина героически защищает не только свою землю и народ от агрессора. Украина защищает каждого из нас. Мы приглашаем наших сторонников и единомышленников присоединиться к нам, чтобы поддержать Украину и украинский народ", - говорится в заявлении партии.

Планируется, что в митинге у памятника Свободы примут участие депутаты "Согласия" в Рижской думе, других самоуправлениях Латвии, представители Европарламента и новоизбранного правления партии.

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