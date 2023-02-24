Пт, 24.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ ВСУ сообщили об уничтожении самого современного российского танка T-90M

rus.tvnet.lv
ВСУ сообщили об уничтожении самого современного российского танка T-90M
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вооруженным силам Украины несколько дней назад удалось уничтожить еще один самый современный российский боевой танк T-90M, сообщают украинские СМИ.

Танк был уничтожен 14-й отдельной механизированной бригадой Украины. Публично доступная на данный момент информация свидетельствует, что до сих пор всего было уничтожено, захвачено в плен или повреждено 12 таких танков.

Этот танк называют также "Прорыв". Он считается самой современной боевой платформой вооруженных сил России. Это углубленная модификация главного боевого танка Т-90.

На Т90-М установлена современная башня, которая отличается от стандартной модели, установленной на Т-90. Кроме того, Т-90М имеет гораздо более мощный двигатель. "Прорыв" оборудован многоканальной системой наблюдения, которая позволяет использовать оружие в любое время суток. Кроме того, главное его преимущество - обмен данными с другими транспортными средствами в реальном времени.

Танк Т-90М значительно опережает своего предшественника Т-90 в эффективности боя, в то же время он сохраняет преимущества предыдущей модели.

Договор о поставке этих танков Минобороны России и производитель военной техники научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" заключили 24 августа 2017 года.

Ранее широко прозвучала информация, что украинское подразделение "Дайвер" при помощи противотанковой ракеты "Стугна" уничтожило "Прорыв" у Бахмута.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх