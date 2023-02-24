Видео ⟩ ВСУ сообщили об уничтожении самого современного российского танка T-90M

#Ukraine: A Russian T-90M tank was destroyed by the Ukrainian 14th Mechanized Brigade in #Kharkiv Oblast.



This is the 12th documented example of this modern platform that has been destroyed, damaged or captured in Ukraine. pic.twitter.com/wMp1bSNv3P — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 19, 2023

Танк был уничтожен 14-й отдельной механизированной бригадой Украины. Публично доступная на данный момент информация свидетельствует, что до сих пор всего было уничтожено, захвачено в плен или повреждено 12 таких танков.

Этот танк называют также "Прорыв". Он считается самой современной боевой платформой вооруженных сил России. Это углубленная модификация главного боевого танка Т-90.

На Т90-М установлена современная башня, которая отличается от стандартной модели, установленной на Т-90. Кроме того, Т-90М имеет гораздо более мощный двигатель. "Прорыв" оборудован многоканальной системой наблюдения, которая позволяет использовать оружие в любое время суток. Кроме того, главное его преимущество - обмен данными с другими транспортными средствами в реальном времени.

Танк Т-90М значительно опережает своего предшественника Т-90 в эффективности боя, в то же время он сохраняет преимущества предыдущей модели.

Договор о поставке этих танков Минобороны России и производитель военной техники научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" заключили 24 августа 2017 года.

Ранее широко прозвучала информация, что украинское подразделение "Дайвер" при помощи противотанковой ракеты "Стугна" уничтожило "Прорыв" у Бахмута.