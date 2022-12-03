LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый клип, снятый в Латвии, на вторую песню из своего грядущего альбома, выход которого запланирован в феврале.
Видео ⟩ Светлана Лобода представила новый клип, снятый в Латвии
Впервые Светлана Лобода сама выступила режиссером своего клипа. Певица полностью принимала участие во всех процессах съемки. А роли в клипе сыграли профессиональные латвийские актеры.
"Города" - это песня о разлуке, которая сегодня постучалась в дом миллионов украинцев. По разным оценкам, за время войны, Украину покинуло более 7 миллионов человек. Женщины с детьми были вынуждены обрести временный дом в Польше, Германии, Литве, Латвии, Эстонии и других странах, пока их мужчины героически защищают родную землю.
Клип на песню "Города" иллюстрирует боль происходящего и рассказывает о безмерной любви, которая помогает сегодня каждому пережить разлуку.
"Этой песней я хочу донести боль украинской женщины, матери, жены, сестры. Которая ждет возвращения своего мужчины, для которой каждый телефонный звонок - это целая жизнь. Это томительное и болезненное ожидание, чтобы хоть на мгновение услышать родной голос на том конце провода.
Сегодня на мои концерты приходят тысячи человек по всему миру, которые поддерживают Украину. Большая часть из них говорят на русском языке.
Моей главной миссией, как артиста, всегда были чувства. Правдивые чувства. Сегодня они оголены, как никогда. Я пою то, что проживаю сама. И миллион историй, которые остались тяжелым комом в моей душе, я вылила в строки. Города - это про чувства, разлуку и расстояния. А расстояния сегодня измеряются не километрами, а днями до встреч…" - комментирует LOBODA выход новой песни и видео работы.
Видео: Loboda - "Города"
Напомним, 18 ноября LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", который тоже был снят в Риге.
Ранее она дала большое интервью порталу RUS TVNET: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".
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