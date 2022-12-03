Видео ⟩ Светлана Лобода представила новый клип, снятый в Латвии

Моей главной миссией, как артиста, всегда были чувства. Правдивые чувства. Сегодня они оголены, как никогда. Я пою то, что проживаю сама. И миллион историй, которые остались тяжелым комом в моей душе, я вылила в строки. Города - это про чувства, разлуку и расстояния. А расстояния сегодня измеряются не километрами, а днями до встреч…" - комментирует LOBODA выход новой песни и видео работы.

Фото: Пресс-фото

Видео: Loboda - "Города"

Напомним, 18 ноября LOBODA (Светлана Лобода) презентовала новый лирический сингл "Два незнайомці". Это первая украинская песня нового долгожданного альбома. Видео к этому треку тоже было снято в Латвии. До этого певица выпустила клип "Молитва", который тоже был снят в Риге.

Ранее она дала большое интервью порталу RUS TVNET: "Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди".