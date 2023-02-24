СМИ: Украина получила от Польши первые танки Leopard 2

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу в Киеве заявил, что Польша уже поставила Украине первые танки Leopard", - сообщило государственное новостное агентство со ссылкой на источники в правительстве.

В пятницу, в первую годовщину войны в Украине, Моравецкий посещает Киев.

На этой неделе МИД Польши сообщил, что Польша поставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение ближайших двух-трех недель.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что восемь стран сотрудничают в вопросе предоставления Украине танков Leopard 2. Этими странами являются Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Союзники обязались перебросить Украине более "восьми боевых бригад" бронетехники и танков.