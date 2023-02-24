Военнослужащие Украины в четверг, 23 февраля, уничтожили под Кременной целую роту российских солдат, которые пошли в наступление, сообщил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.
ВСУ уничтожили целую роту российских солдат под Кременной
ВСУ уничтожили целую роту российских солдат под Кременной
В атаке участвовали три роты, которую отбил 15-й полк Национальной гвардии. Около 70 солдат были ликвидированы и остались на поле боя. Уйти удалось только двум ротам.
Количество раненых российских солдат пока не уточняется.
По словам Гайдая, на Белогоровском направлении ситуация стабильная. На Сватовском направлении российские войска попытались наступать тяжелой техникой. После неудачной атаки ситуация там также спокойная.
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