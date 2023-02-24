ВСУ уничтожили целую роту российских солдат под Кременной

В атаке участвовали три роты, которую отбил 15-й полк Национальной гвардии. Около 70 солдат были ликвидированы и остались на поле боя. Уйти удалось только двум ротам.

Количество раненых российских солдат пока не уточняется.

По словам Гайдая, на Белогоровском направлении ситуация стабильная. На Сватовском направлении российские войска попытались наступать тяжелой техникой. После неудачной атаки ситуация там также спокойная.