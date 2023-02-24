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Фото ⟩ Перед посольством России состоялся "ритуал проклятия" Путина

rus.tvnet.lv
Перед посольством России состоялся "ритуал проклятия" Путина
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"Ритуал проклятия"
"Ритуал проклятия" Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вечером в пятницу, 24 февраля, в 16:30 на площади у Дома конгрессов напротив посольства России художником Артуром Берзиньшем была организована художественная акция Involtācija, посвященная годовщине вторжения России на территорию независимой Украины. RUS TVNET предлагает вам взглянуть на фотографии с "ритуала проклятия".

Галерея: "Ритуал проклятия" Владимира Путина 

В ходе акции состоялся арт-перформанс в виде импровизированного ритуала проклятия Владимира Путина как воплощения российской империалистической агрессии.

Любой доброволец мог забить гвоздь в скульптуру-куклу, символизирующую Путина. Каждый гвоздь символизировал тот небольшой вклад, который каждый из нас мог бы внести в данных обстоятельствах, чтобы остановить это военное преступление.

"(..) В этих условиях нет места искусству. На мой взгляд, вместо искусства может быть актуален только плакат, а мой плакат - это данная кампания. "Умри, ху**о, умри", - сказал организатор акции Артур Берзиньш.

Как уже сообщалось, в пятницу, 24 февраля, исполнится год с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Продолжая поддерживать Украину, по всей Латвии прошли различные мероприятия и митинги.

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