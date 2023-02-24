Видео ⟩ Морган Фримен, Джулия Робертс и другие звезды записали видео в поддержку Украины

"Мы публикуем это видео с благодарностью каждому, кто поддерживает Украину в сложнейший период нашей истории и верит в большую украинскую победу", - говорится в сообщении проекта United24, украинской платформы по сбору пожертвований.

Со словами поддержки к жителями Украины обратились более 30 звезд мировой величины.

Среди тех, кто участвовал в записи обращения, актеры Джулия Робертс, Морган Фримен, Мэтт Дэймон, певица Барбра Стрейзанд, группа Pet Shop Boys, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и другие.

"Мы думаем о вас и посылаем вам нашу любовь, силы и наши молитвы", - сказала Джулия Роберт

"Мы с тобой, Украина", - сказала участник группы ABBA Бьорн Ульвеус.

"И да прибудет с тобой сила. Всегда", - такими словами закончил видео Марк Хэмилл.