Как утолить "снарядный голод" на войне и можно ли обойтись без артиллерии?

Однако для проведения наступления ВСУ, о котором говорят в Украине и на Западе с начала 2023 года, нужно, во-первых, эти танки получить, и во-вторых, как отмечает Давид Гендельман, все равно необходимо иметь большие запасы артиллерийских снарядов.

По словам израильского эксперта, "позиционная война это всегда вынужденная мера, когда нет возможности действовать активно, прежде всего из-за нехватки сил и средств, в том числе и боеприпасов".

"В наступлении единомоментно расходуется намного больше боеприпасов, чем в позиционной войне на том же участке за аналогичный период времени, и выигрыш там может быть только на долгую дистанцию, типа чем перестреливаться месяцами, решительным ударом за несколько дней решим вопрос на этом направлении. Но заковыка именно в единомоментности", - сказал Гендельман.

Эксперт объяснил, что в позиционной войне расход боеприпасов постепенный, а в наступлении резкий: "Надо иметь много сразу, а не постепенно, поэтому тут вопрос не выгодности, а физической возможности. Это как заплатить наличными или брать кредит под проценты: наличными потратишь меньше, но это если есть достаточно наличных, иначе нужно брать кредит несмотря на невыгодность".