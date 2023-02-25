На нескольких заседаниях Европарламента, когда выступали разные официальные лица, избранный от Латвии депутат Татьяна Жданок не вставала и не аплодировала. В интервью Apollo.lv евродепутат Инесе Вайдере ответила на вопросы о деятельности Жданок.
"Хозяева находятся в Кремле": депутат о деятельности Жданок в Европарламенте
Инесе Вайдере говорит: "Прежде всего, я хочу сказать, что этот человек не стоит даже упоминания. Это просто какой-то надутый пузырь. Она не сделала ничего особенного. Впервые она привлекла к себе внимание, когда попыталась поехать в оккупированный Крым и получить финансирование от Европарламента для такого визита. Ее сейчас никто не знает. А кто что делает, сидя или стоя, пусть делают, как хотят".
Депутат Европарламента подчеркивает, что Жданок не входит в состав латвийской делегации. Она добавляет: "Депутаты в нашей делегации очень разные. Вообще говорить о такой латвийской делегации уже нельзя. Можно говорить, скажем, о латвийской делегации в Европейской народной партии, в Социалистической партии. Ее также выгнали из фракций зеленых, сказали ей уйти".
Вайдере также вспоминает историческое событие, когда нужно было принять закон о выборах в Европарламент. "Когда я была еще в Сейме, когда нам нужно было принять закон о выборах в Европарламент, я была в числе тех депутатов, мы почти добились цели, чтобы люди, которые были в Интерфронте и коммунистической партии после 1990 года, не могли участвовать в выборах в Европарламент.
К сожалению, тогдашний премьер-министр Репше и его соратники проголосовали против.
Помню, как Репше сказал, что Жданоа подаст на страну в Европейский суд, и тогда стране придется за это платить. Она также подала в суд на государство за то, что ей не разрешили баллотироваться в Сейм, и проиграла. Потому что Европейский суд посчитал, что такое правовое положение соразмерно против тех, кто выступает против независимости страны и активно призывают выступить за это", - вспоминает Вайдере.
Депутат также выражает обеспокоенность: "Конечно, глубоко парадоксально, что такой человек может, например, использовать деньги европейских налогоплательщиков для выполнения задач от своих хозяев. А хозяева находятся в Кремле, без сомнения".
Как сообщалось, в декабре 2022 года Европарламент признал Россию сторонником терроризма. Около сотни депутатов, проголосовавших против или воздержавшихся, некоторые назвали агентами режима Владимира Путина в Европе. Среди них была представитель Латвии Татьяна Жданок.
14 февраля этого года, после выступления президента Эгила Левитса перед депутатами Европарламента, почти все депутаты встали и начали аплодировать. Татьяна Жданок этого не сделала. Ранее точно также она отреагировала на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
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