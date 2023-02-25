"Хозяева находятся в Кремле": депутат о деятельности Жданок в Европарламенте

Инесе Вайдере говорит: "Прежде всего, я хочу сказать, что этот человек не стоит даже упоминания. Это просто какой-то надутый пузырь. Она не сделала ничего особенного. Впервые она привлекла к себе внимание, когда попыталась поехать в оккупированный Крым и получить финансирование от Европарламента для такого визита. Ее сейчас никто не знает. А кто что делает, сидя или стоя, пусть делают, как хотят".

Депутат Европарламента подчеркивает, что Жданок не входит в состав латвийской делегации. Она добавляет: "Депутаты в нашей делегации очень разные. Вообще говорить о такой латвийской делегации уже нельзя. Можно говорить, скажем, о латвийской делегации в Европейской народной партии, в Социалистической партии. Ее также выгнали из фракций зеленых, сказали ей уйти".