В субботу, 25 февраля, у закрытого Генконсульства России и у памятника жертвам красного террора в Даугавпилсе прошел марш поддержки Украины, сообщает передача Panorāma на LTV. Латгалия и Даугавпилс должны быть более объединены с Латвией, и это единство должно выражаться и в повседневной жизни, убеждены как гости города, так и местные жители, сообщает LTV.
Видео ⟩ "Латвия не потеряла Даугавпилс": как на востоке Латвии выразили поддержку Украине
Шествие началось у Даугавпилсского железнодорожного вокзала, и через несколько минут желтые флаги развевались напротив закрытого здания Генерального консульства России. Там же оставили свечи, венки и плакаты с лозунгами, в том числе "Крым и Донбасс это Украина. Путин - главный оккупант".
На протест в Даугавпилс приехали люди из разных уголков Латвии. "Важно, чтобы человек сочувствовал другому человеку. Неважно, какой он национальности. И те россияне, которые представляют себя на месте людей, в чьи дома пришел враг, я думаю, они это понимают", - сказал житель Краславы Александр.
"Я хотел сказать [мэру Даугавпилса Андрею] Элксниньшу, чтобы он шел туда, где находится российский военный корабль, - сказал участник марша из Курземе Лаурис. - Я думаю, вы все слышали, что он назвал Крым российской территорией".
"Латгале - это Латвия, Латгале - это Латвия. (..) Есть латыши, каждый из своего региона, каждый по-своему уникален и индивидуален, и мы должны оставаться едины", - сказал рижанин Кристап.
Гости города пришли в Даугавпилс с виселицей для президента России Владимира Путина.
Как сообщает LTV, жестокость российской армии в Украине напоминает им о зверствах советской оккупации, поэтому шествие завершилось у памятника жертвам красного террора.
"Все мы слышали расхожее мнение, что Латвия потеряла Даугавпилс. Я не понимаю, как Латвия могла потерять Даугавпилс, если никто в Украине не собирается отдавать Крым. Тогда мы делаем все возможное, чтобы Даугавпилс не потерять", - сказала представительница ассоциации "Латвийско-украинский конгресс", организатор марша Яна Стрелец.
"Люди стараются поддерживать Украину, но у нас в Даугавпилсе таких мало: "лучше ничего не говорить". Даже в семьях разное мнение. Программа запрограммирована еще с советских лет: Россия сильная, они главные", - рассказала жительница Даугавпилса Элеонора.
"Я была очень удивлена, но приятно. Впервые за год", - сказала даугавпилчанка Анита.
Следует отметить, что Даугавпилсская городская дума не раз подвергалась критике за невыражение четкой поддержки Украине, вывесив украинский флаг. Однако в пятницу муниципалитет все-таки опубликовал фото, на котором видно, что это произошло. Однако, украинский флаг исчез с флагштока у Даугавпилсской думы уже вечером 24 февраля.
В марше приняли участие и украинцы, приехавшие в Латвию во время войны. Например, молодая женщина из Маруиополя, которая с декабря живет в Даугавпилсе. Ее обращение - пожалуйста, не забывайте, к войне нельзя привыкать.
"Наши ребята, наши отцы, дети, сыновья, они все еще умирают. Кто-то ранен, кто-то в больнице. Как-то все это уходит на второй план", - рассказала участница марша Катя.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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