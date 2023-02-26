Видео ⟩ "Латвия не потеряла Даугавпилс": как на востоке Латвии выразили поддержку Украине

Как сообщает LTV, жестокость российской армии в Украине напоминает им о зверствах советской оккупации, поэтому шествие завершилось у памятника жертвам красного террора.

"Все мы слышали расхожее мнение, что Латвия потеряла Даугавпилс. Я не понимаю, как Латвия могла потерять Даугавпилс, если никто в Украине не собирается отдавать Крым. Тогда мы делаем все возможное, чтобы Даугавпилс не потерять", - сказала представительница ассоциации "Латвийско-украинский конгресс", организатор марша Яна Стрелец.

"Люди стараются поддерживать Украину, но у нас в Даугавпилсе таких мало: "лучше ничего не говорить". Даже в семьях разное мнение. Программа запрограммирована еще с советских лет: Россия сильная, они главные", - рассказала жительница Даугавпилса Элеонора.

"Я была очень удивлена, но приятно. Впервые за год", - сказала даугавпилчанка Анита.

Следует отметить, что Даугавпилсская городская дума не раз подвергалась критике за невыражение четкой поддержки Украине, вывесив украинский флаг. Однако в пятницу муниципалитет все-таки опубликовал фото, на котором видно, что это произошло. Однако, украинский флаг исчез с флагштока у Даугавпилсской думы уже вечером 24 февраля.

В марше приняли участие и украинцы, приехавшие в Латвию во время войны. Например, молодая женщина из Маруиополя, которая с декабря живет в Даугавпилсе. Ее обращение - пожалуйста, не забывайте, к войне нельзя привыкать.

"Наши ребята, наши отцы, дети, сыновья, они все еще умирают. Кто-то ранен, кто-то в больнице. Как-то все это уходит на второй план", - рассказала участница марша Катя.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)