Фото, видео ⟩ В Риге прошел митинг под лозунгом "Победу - Украине! Свободу - России!"

"Для русских латвийцев наша акция - это возможность ясно и однозначно обозначить свою позицию. Мир в этой войне возможен только через поражение агрессора. А освобождение России от путинизма обещает нашей родине - Латвии - безопасность. Да, русскоязычные граждане в Латвии не в ответе за действия чужого президента. Но наша акция дает им возможность открыто сказать "нет" не абстрактной войне, но тем, кто ее развязал. И мы считаем, что агрессор должен быть наказан и обезврежен. Даже если это наш сошедший с ума родственник", - заявил один членов оргкомитета антивоенной акции в Риге Сергей Розе, соучредитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов.