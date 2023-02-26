В годовщину полномасштабного вторжения России Украина выпустила почтовые марки с изображением работы известного британского граффити-художника Бэнкси.
Украина выпустила новую марку. На ней изображен Путин работы Бэнкси
На ней изображен человек, похожий на президента России Владимира Путина, который летит на татами, очевидно, после броска своего соперника - маленького мальчика.
Оригинал работы находится на стене дома, разрушенного в результате российского обстрела в городе Бородянка, недалеко от Киева.
В левом нижнем углу марки - сокращенное до шести букв нецензурное выражение в адрес российского лидера.
Российский президент - обладатель черного пояса по дзюдо и давний поклонник этого вида спорта.
Работа Бэнкси видится многим украинцам как метафора активного сопротивления, которое Украина оказывает российским войскам уже в течение года.
В пятницу, когда марка появилась в продаже, у Главпочтамта в Киеве выстроилась очередь их желающих ее приобрести.
"Это очень крутой жест, чтобы мир понял Украину, чтобы мы оставались в центре внимания", - сказала агентству AFP одна из покупательниц.
С начала войны Бэнкси сделал граффити на зданиях в нескольких украинских городах, наиболее пострадавших в ходе продолжающейся войны.
Бородянку российские войска захватили в первые дни вторжения. Весной город был отвоеван ВСУ, и в его окрестностях украинские военные обнаружили массовые захоронения гражданских лиц, некоторых - со связанными руками и пулевыми ранениями, нанесенными с близкого расстояния.
Украинские власти обвинили россиян в совершении массовых военных преступлений.
Россия отрицает убийство гражданских лиц и утверждает, что Украина инсценировала эти сцены, однако никаких доказательств этого не приводит.