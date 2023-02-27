Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Итак, поехали!
Вайкуле с флагом Украины, Галкин в Нидерландах, а Рива в Париже
София Стужук делится свежей фотосессией
Светлана Лобода представила клип, снятый в Риге
Маркус Рива в Париже
Иван Дорн выступил в Риге
Катрина Гупало собирала пожертвования
Саша Дони отметила день рождения
Блогер Алина Келлер в новом образе
Сергей Михалок репетировал
Соня Таюрская и Илья Прусикин собрались выступить в Таиланде
Dzelzs Vilks на сцене
Татьяна Мингалимова гуляла
Максим Галкин в Нидерландах
Настя Каменских эмоционально о войне в Украине
Евгений Чичваркин устраивал благотворительный ужин
Лайма Вайкуле выступила в Израиле и поддержала Украину
Конечно, на концерте Лаймы Вайкуле были Алла Пугачева и Максим Галкин
Интарс Бусулис показал кадры своего выступления
Новый образ от Кашерса
Рената Литвинова и кактус
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