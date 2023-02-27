800 евро за час! Владелица машины получила два штрафа за отсутствие OCTA

Лаура своей вины не отрицает. Однако она видит несколько неполноценностей в опознавании нарушителей. Сначала она думала, что наказана за езду без ОСТА одним штрафом на 350 евро. Получив информацию о принятом полицией решении, она договорилась со стражами порядка об уплате штрафа по частям.

Неприятным стал сюрприз, когда по задекларированному месту жительства Лауре принесли письмо от судебного исполнителя, который взялся за взыскание долга. Женщина не могла понять в чем дело, так как заранее договорилась со стражами порядка по поводу уплаты долга. Соглашение Лаура выполняла, начав оплачивать штраф.

Выяснилось, что судебный исполнитель осуществляет взыскание в связи с другим штрафом. Оказалось, что в тот же день в Риге, но в другом месте, спустя час конкретный автомобиль, едущий без ОСТА, зафиксировал еще один фоторадар.

Второе нарушение обошлось владелице машины в 350 евро + 110 евро на расходы по взысканию.

Лаура не хотела осознанно избегать оплаты второго штрафа. Теперь она вспоминает, что по электронной почте получила от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) одновременно два сообщения о принятом полицией решении.

Так как они были высланы в одно время, а сопровождающий сообщение текст был одинаковым, она решила, что в обоих письмах речь идет об одном и том же штрафе - в приложение второго письма она не углублялась.

Лаура считает, что ответственным за оповещение стоило бы выделать в электронных письмах информацию о каждом конкретном нарушении.

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