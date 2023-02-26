Видео ⟩ Повреждение авто: даже после решения суда Рижская дума отказывается платить компенсацию

"Я ехала и вдруг почувствовала сильный удар. Потом стало ясно, что что-то не так с колесами. Выхожу и обнаруживаю, что машина стоит на дисках. Оба диска сломались, а шины не подлежали ремонту", - рассказала владелица автомобиля Сармите.

Женщина вызвала полицию, чтобы зафиксировать ДТП. Был составлен протокол, поврежденный автомобиль сфотографирован. Женщина обратилась в суд на взыскание компенсации за поврежденный автомобиль. Недавно она получила решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска.

"Мне компенсировали 1800 евро вместе со всеми судебными издержками. Но в последний день Департамент транспорта во главе с господином Вайводой обжаловал это решение - мол они не желают выплачивать мне компенсацию", - пояснила водитель.

Ситуацию для 4.studija прокомментировали представители Департамента дорожного движения.