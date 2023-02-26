Из-за въезда в выбоину на улице Твайка в Риге у машины пострадали два колеса. Рижанка подала в суд на Департамент дорожного движения Рижской думы, выиграла дело, однако этого не хватило для получения компенсации в размере 1800 евро, сообщает передача 4. studija на LTV.
Видео ⟩ Повреждение авто: даже после решения суда Рижская дума отказывается платить компенсацию
"Я ехала и вдруг почувствовала сильный удар. Потом стало ясно, что что-то не так с колесами. Выхожу и обнаруживаю, что машина стоит на дисках. Оба диска сломались, а шины не подлежали ремонту", - рассказала владелица автомобиля Сармите.
Женщина вызвала полицию, чтобы зафиксировать ДТП. Был составлен протокол, поврежденный автомобиль сфотографирован. Женщина обратилась в суд на взыскание компенсации за поврежденный автомобиль. Недавно она получила решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска.
"Мне компенсировали 1800 евро вместе со всеми судебными издержками. Но в последний день Департамент транспорта во главе с господином Вайводой обжаловал это решение - мол они не желают выплачивать мне компенсацию", - пояснила водитель.
Ситуацию для 4.studija прокомментировали представители Департамента дорожного движения.
"Согласно нормам гражданского процесса, мы, как участники одной стороны, имеем право воспользоваться своими процессуальными правами, не соглашаясь ни на какие разъяснения, обжаловав это решение, что мы и сделали, - заявил глава Управления дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс. - Здесь я хотел бы отметить, что мы также изложили все наши доводы в апелляции. Я не хотел бы публично оценивать или давать объяснение до окончательного решения, тем самым не пытаясь повлиять на мнение суда по данному делу".
В Министерстве транспорта подчеркнули, что до конца не уверены в масштабах ущерба.
В обращении было указано: "Суд не оценил доказательства разумно, всесторонне и объективно. Заявление по этому факту было составлено только на основании объяснений, данных Валайне, а очевидцы не были допрошены".
Водитель в замешательстве: "В апелляционной жалобе пишут, что это не спор о том, что я ехала, пробила колеса и понесла убытки, а о том, что я не должна платить. В данный момент меня ограбил Департамент дорожного движения Рижской думы".
Видео: Сюжет передачи 4.studija (на латышском языке)
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