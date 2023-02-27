Фото ⟩ Грета Тунберг и другие активисты заблокировали здание Министерства энергетики Норвегии

"Правительство Норвегии нарушает права человека. Это абсолютно недопустимо, и мы должны быть солидарны", - сообщила Тунберг.

Активисты протестуют против шести ветряных парков на полуострове Фосен, крупнейшего проекта такого рода в Европе, крупнейшим владельцем которого является норвежская государственная компания Statkraft.

В октябре 2021 года Верховный суд Норвегии постановил, что строительство ветряного парка нарушает права саамов, которые сотни лет разводили на этих землях оленей. Несмотря на это, ветряные парки продолжают работать.

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Протест у здания Министерства энергетики был организован ровно через 500 дней после ознакомления с решением суда.

Саамские активисты вместе с климатическими активистами в конце недели протестовали у министерства. В ночь на понедельник полиция их разогнала, однако с утра активисты вернулись. Двери в министерство блокировали примерно 20 человек.