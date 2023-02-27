Пн, 27.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Россия атаковала Украину дронами: сбили 11 из 14; погибли два человека

rus.tvnet.lv
Россия атаковала Украину дронами: сбили 11 из 14; погибли два человека
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Reuters/ScanPix

В результате атаки России иранскими дронами в понедельник в Хмельницком, на западе Украины, были убиты два человека, еще трое пострадали, сообщил мэр города.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в соцсетях сообщил, что погибшие - спасатели, они скончались после атаки в больнице.

Вооруженные силы Украины сообщили, что сбили 11 из 14 дронов Shahed, запущенных российскими войсками ночью.

Девять дронов было сбито над Киевом, информации о повреждениях инфраструктуры нет.

Глава областной военной администрации Сергей Попко заявил, что россияне пытаются истощить ПВО Украины.

"Атака дронов фактически осуществлялась в две волны, максимально растянутые по времени. Таким образом, противник пытался реализовать свою тактическую цель - истощить нашу ПВО", - отметил он.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх