Россия атаковала Украину дронами: сбили 11 из 14; погибли два человека

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в соцсетях сообщил, что погибшие - спасатели, они скончались после атаки в больнице.

Вооруженные силы Украины сообщили, что сбили 11 из 14 дронов Shahed, запущенных российскими войсками ночью.

Девять дронов было сбито над Киевом, информации о повреждениях инфраструктуры нет.

Глава областной военной администрации Сергей Попко заявил, что россияне пытаются истощить ПВО Украины.

"Атака дронов фактически осуществлялась в две волны, максимально растянутые по времени. Таким образом, противник пытался реализовать свою тактическую цель - истощить нашу ПВО", - отметил он.