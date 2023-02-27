В результате атаки России иранскими дронами в понедельник в Хмельницком, на западе Украины, были убиты два человека, еще трое пострадали, сообщил мэр города.
Россия атаковала Украину дронами: сбили 11 из 14; погибли два человека
Россия атаковала Украину дронами: сбили 11 из 14; погибли два человека
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в соцсетях сообщил, что погибшие - спасатели, они скончались после атаки в больнице.
Вооруженные силы Украины сообщили, что сбили 11 из 14 дронов Shahed, запущенных российскими войсками ночью.
Девять дронов было сбито над Киевом, информации о повреждениях инфраструктуры нет.
Глава областной военной администрации Сергей Попко заявил, что россияне пытаются истощить ПВО Украины.
"Атака дронов фактически осуществлялась в две волны, максимально растянутые по времени. Таким образом, противник пытался реализовать свою тактическую цель - истощить нашу ПВО", - отметил он.
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