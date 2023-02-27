Медведев снова угрожает. На этот раз - концом цивилизации

Новые рассуждения Медведева представлены в его колонке в пророссийской газете "Известия".

В колонке он в очередной раз прокомментировал причины вторжения России в Украину и обрисовал сценарий апокалипсиса, если возникнут вопросы по поводу существования самой России.

"Начало трагедии, которая разворачивается сейчас в Украине, было положено в тот момент, когда потерпел крах Советский Союз. После расцвета империи - долгий путь к одному и тому же финалу: распаду и войне. Это мировой закон, неумолимый ход истории", - пишет Медведев.

"Так и случилось с СССР, только в отложенном варианте. Война могла произойти раньше, но разгорелась сейчас. В нашем случае катализатором стала отмороженная и циничная позиция западного мира", - добавляет он.

По мнению Медведева, войну в Украину вызвала не Россия, а два события:

"Первое - осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа. Второе - весна 2014 года, когда свою волю на референдуме высказал народ Крыма, вернувшись на историческую родину. У Запада это вызвало бешеную истерику и желание создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины - особую "анти-Россию".

Медведев также указал, что Запад, разваливший СССР, не сможет сделать то же самое с Россией.

"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. Мир без России нам не нужен",

- пишет он, отмечая, что "накачка киевского режима оружием и препятствование переговорам ведут к тотальному проигрышу для всех, к апокалипсису - когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы".