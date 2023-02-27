Мобилизованные на войну в Украине из российского города Иркутска в третий раз обратились по видеосвязи к президенту России Владимиру Путину, в очередной раз жалуясь на угрозы, поступающие от командиров, сообщает "Медуза".
Мобилизованные из Иркутска жалуются Путину, в них стреляют за отказ идти в атаку
Мобилизованные утверждают, что их готовили как силы территориальной обороны, однако командиры направляют их для атак позиций противника и укрепления собственных позиций на передовой.
Они требуют от Путина перевести их обратно в силы территориальной обороны, сообщает Telegram-канал "Люди Байкала".
"Командование напрямую говорит, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой - это получить ранение", - заявили военнослужащие.
По словам мобилизованных, командиры из самопровозглашенной ДНР стреляют из автоматов по тем, кто отказывается идти в штурмовые подразделения.
Им также угрожали судом за дезертирство.
Солдаты утверждают, что командование эвакуирует с поля боя только легкораненых, а за тяжелоранеными вообще не идут, так как боятся потерять технику.
Мобилизованные из Иркутска уже в третий раз жалуются на условия, в которых им приходится участвовать в российской агрессии против Украины.
Ранее они призвали Путина "разоблачить незаконные и преступные приказы командиров".
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