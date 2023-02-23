FT: Путин отказался от возможного ядерного удара по Украине

Когда Путин понял, что украинцы будут сопротивляться, он начал осознавать реальную цену этой войны для себя и России. Однако он все еще не готов закончить эту войну.

По информации источников, перед вторжением Путин надеялся на быструю победу, а сейчас настроен на длительный конфликт. Он надеется, что Россия сможет воевать дольше, чем Запад будет готов помогать Украине.

В пятницу, 24 февраля, исполняется год с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По планам Путина, эта война должна была закончиться триумфом России примерно через три дня, но теперь, год спустя, поражение России почти неизбежно. В течение года Украина удивила российскую армию и весь мир, успешно отразив агрессию страны, которую мир привык считать военной сверхдержавой.

Запланированный Россией "блицкриг" обернулся бесконечными санкциями, почти полной изоляцией страны и постоянно увеличивающимися поставками военной помощи Украине, шаг за шагом приближающими ее к победе.

Очевидно, что Путин никогда публично не признает, что был неправ или потерпел неудачу. Это значит, что он, скорее всего, собирается продолжать войну до конца. Возможно, до конца его режима или его самого.