Российский диктатор Владимир Путин отказался от идеи применения ядерного оружия в Украине, сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
FT: Путин отказался от возможного ядерного удара по Украине
24 февраля исполняется год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В связи с этим The Financial Times опубликовала большую статью о том, как Путин начал войну и как он планирует ее продолжать. По данным газеты, что касается возможного применения ядерного оружия, то Путин пришел к выводу, что ограниченный ядерный удар по Украине не принесет России никакой пользы.
"У него нет причин нажимать на кнопку. Допустим, он взорвал тактическую ядерную бомбу в Запорожье. Все облучено, туда все равно нельзя, и в любом случае Россия уже считает это своей территорией. Какой в этом смысл?", - сообщил газете бывший российский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.
Источники также раскрыли другие подробности о начале войны. Так, по их данным, одним из первых гражданских чиновников, которых Путин проинформировал о начале войны, был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это случилось в ночь на 24 февраля - за несколько часов до пересечения российскими войсками украинской границы.
А после планируемого захвата Украины Путин намеревался назначить ее лидером полностью лояльного Кремлю Виктора Медведчука, пророссийского украинского политика. Именно он вместе с российскими спецслужбами ранее уверял Путина, что украинцы встретят российские танки с цветами.
Когда Путин понял, что украинцы будут сопротивляться, он начал осознавать реальную цену этой войны для себя и России. Однако он все еще не готов закончить эту войну.
По информации источников, перед вторжением Путин надеялся на быструю победу, а сейчас настроен на длительный конфликт. Он надеется, что Россия сможет воевать дольше, чем Запад будет готов помогать Украине.
В пятницу, 24 февраля, исполняется год с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По планам Путина, эта война должна была закончиться триумфом России примерно через три дня, но теперь, год спустя, поражение России почти неизбежно. В течение года Украина удивила российскую армию и весь мир, успешно отразив агрессию страны, которую мир привык считать военной сверхдержавой.
Запланированный Россией "блицкриг" обернулся бесконечными санкциями, почти полной изоляцией страны и постоянно увеличивающимися поставками военной помощи Украине, шаг за шагом приближающими ее к победе.
Очевидно, что Путин никогда публично не признает, что был неправ или потерпел неудачу. Это значит, что он, скорее всего, собирается продолжать войну до конца. Возможно, до конца его режима или его самого.
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