Мурниеце: Латвия должна быть готова противостоять агрессии 10 дней

Североатлантический договор предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну будет считаться нападением на все государства-члены, однако министр обратила внимание на то, что согласно этому договору каждая страна обязуется сохранять и развивать свои индивидуальные и коллективные возможности, чтобы противостоять вооруженному нападению.

Что касается основных угроз в нашем регионе, Мурниеце не верит, что в ближайшее время мы увидим изменения в России.

Война, начатая Россией в Украине, требует полной победы Украины и поражения России. Украина должна вернуть оккупированные территории. Кроме того, необходимо создать международный трибунал для расследования и судебного разбирательства в отношении преступлений российской агрессии.

Только в этом случае можно надеяться на долгосрочный мир в регионе, подчеркнула Мурниеце.

Между тем Беларусь также играет все более важную роль в военной стратегии Кремля, поэтому возможные угрозы со стороны Беларуси также должны учитываться, сказала министр.

Концепция национальной обороны является документом политического планирования, который определяет стратегические цели и основные принципы национальной обороны. Действующая на сегодняшний день концепция была принята в 2020 году.

Мурниеце заявила, что новая геополитическая ситуация требует, чтобы действующая версия концепции была написана раньше, хотя по закону парламент должен пересмотреть ее на второй год работы.