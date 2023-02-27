В пятницу, 3 марта, состоится съезд общества Zemnieku saeima ("Крестьянский сейм"), на котором члены организации будут ознакомлены с итогами 2022 года и приоритетами на этот год, говорится в опубликованной обществом информации.
Состоится съезд ассоциации фермеров Zemnieku saeima
"Крестьянский сейм" сообщает, что во время съезда также состоятся выборы правления и председателя правления.
Кроме того, на конгрессе запланированы две дискуссии: "Зеленый курс - куда он нас ведет?" и "Скот на латвийских лугах".
В первой дискуссии о зеленом курсе примут участие министр сельского хозяйства Дидзис Шмитс, министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс, парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Карлис Шадурскис, а также председатель правления Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.
Участниками второй дискуссии станут исследователь Baltic Studies Centre Микелис Гривиньш, представитель Mikaitas Айя Шнейдере, руководитель продуктовой марки Pļava Латвийского фонда природы Инга Муйжниеце и эксперт по животноводству, председатель правления общества скотоводов Zemnieku saeima Раймонд Яковицкис.
Мероприятие состоится в 10:00 в Булдурском техникуме.
Zemnieku saeima - неправительственная организация, основанная в 1999 году, членами которой являются латвийские сельскохозяйственные производители и садоводы. Цель организации - защищать интересы латвийских крестьян и укреплять их конкурентоспособность.
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