В Эстонии убрали цветы с подбитого российского танка

"Охранники, которые круглосуточно охраняют танк, действительно убирают с него цветы", - подтвердила Rus.Postimees пресс-секретарь Министерства обороны Андра Нылвак. Она подчеркнула, что пока никаких конфликтов у самого танка не происходило и уборка цветов проходит спокойно.

"Если возникнут конфликты, то этим будет заниматься полиция. Мы их решать не будем и это также не задача охранной компании", - сказала Нылвак и добавила, что охранник у танка, прежде всего, для того, чтобы по нему не лазили дети и никто не поранился.

"Российский подбитый танк - это выставка одного экспоната, цель которого показать, что Россию можно победить", - сказала она.

На вопрос, не удивилось ли Министерство обороны от решения некоторых жителей Таллинна возложить цветы на российский танк, Нылвак сказала, что они взвешивали различные риски и обсуждали их с полицией.

Нылвак подтвердила, что сейчас ведутся переговоры с другими самоуправлениями Эстонии по поводу новых мест демонстрации танка. В их число входят, например, Йыхви и Нарва, но на вопрос, не опасается ли Министерство обороны каких-то конфликтов в этих городах, Нылвак ответила, что не хочет спекулировать.