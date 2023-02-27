Министерство обороны попросило компанию, которая занимается охраной подбитого российского танка в Таллинне, убрать возложенные на него цветы. Министерство подчеркивает, что российский танк - это не мемориал, а выставочный объект, и класть на него цветы - неуместно. Об этом пишет Rus.Postimees.
В Эстонии убрали цветы с подбитого российского танка
"Охранники, которые круглосуточно охраняют танк, действительно убирают с него цветы", - подтвердила Rus.Postimees пресс-секретарь Министерства обороны Андра Нылвак. Она подчеркнула, что пока никаких конфликтов у самого танка не происходило и уборка цветов проходит спокойно.
"Если возникнут конфликты, то этим будет заниматься полиция. Мы их решать не будем и это также не задача охранной компании", - сказала Нылвак и добавила, что охранник у танка, прежде всего, для того, чтобы по нему не лазили дети и никто не поранился.
"Российский подбитый танк - это выставка одного экспоната, цель которого показать, что Россию можно победить", - сказала она.
На вопрос, не удивилось ли Министерство обороны от решения некоторых жителей Таллинна возложить цветы на российский танк, Нылвак сказала, что они взвешивали различные риски и обсуждали их с полицией.
Нылвак подтвердила, что сейчас ведутся переговоры с другими самоуправлениями Эстонии по поводу новых мест демонстрации танка. В их число входят, например, Йыхви и Нарва, но на вопрос, не опасается ли Министерство обороны каких-то конфликтов в этих городах, Нылвак ответила, что не хочет спекулировать.
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