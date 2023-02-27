В понедельник, 27 февраля, президент Эгил Левитс рассмотрел ходатайства о помиловании 12 осужденных. Первое лицо страны приняло решение о помиловании одного человека, сообщила специалист медиацентра канцелярии президента Элина Креса.
Президент помиловал одного осужденного; 11 запросов отклонены
Один осужденный помилован, полностью освобожден от отбывания дополнительного наказания. У него снята судимость. Остальные 11 прошений о помиловании не были удовлетворены.
На сегодняшний день президент помиловал 19 человек и рассмотрел ходатайства о помиловании 369 осужденных.
Ходатайство о помиловании может быть подано после вступления приговора суда в законную силу, за исключением случаев, когда лицо осуждено к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.
В случаях, когда лицо осуждено за совершение тяжкого преступления, прошение о помиловании может быть подано, если заключенный отбыл не менее половины назначенного наказания.
В случае пожизненного заключения лицо должно отбыть не менее 20 лет лишения свободы до подачи запроса о помиловании.
В течение своего срока предыдущий президент Раймонд Вейонис рассмотрел 697 прошений о помиловании и поддержал 22. Больше всего прошений о помиловании рассмотрел Гунтис Улманис, который за время своего президентства рассмотрел 3391 прошения о помиловании, из которых поддержал 219.
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