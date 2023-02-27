Президент помиловал одного осужденного; 11 запросов отклонены

Один осужденный помилован, полностью освобожден от отбывания дополнительного наказания. У него снята судимость. Остальные 11 прошений о помиловании не были удовлетворены.

На сегодняшний день президент помиловал 19 человек и рассмотрел ходатайства о помиловании 369 осужденных.

Ходатайство о помиловании может быть подано после вступления приговора суда в законную силу, за исключением случаев, когда лицо осуждено к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.

В случаях, когда лицо осуждено за совершение тяжкого преступления, прошение о помиловании может быть подано, если заключенный отбыл не менее половины назначенного наказания.

В случае пожизненного заключения лицо должно отбыть не менее 20 лет лишения свободы до подачи запроса о помиловании.

В течение своего срока предыдущий президент Раймонд Вейонис рассмотрел 697 прошений о помиловании и поддержал 22. Больше всего прошений о помиловании рассмотрел Гунтис Улманис, который за время своего президентства рассмотрел 3391 прошения о помиловании, из которых поддержал 219.