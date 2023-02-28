Как подбитый российский Т-72 в Берлине стал "танком раздора"

"Если же суммировать то время, на протяжении которого на танке были российские флаги и пророссийские таблички, то выйдет от силы секунд 60, - добавляет он. - Это такой принцип российской пропаганды: ок, мы смогли только 60 секунд продержать на виду нашу картонку, но мы все равно победили. Если это считать победой, то я поздравляю. Можно во многом пытаться себя убедить. Если это кому-то помогает, да ради Бога, но к реальности это не имеет никакого отношения".

Откуда цветы на танке

Возложение порядка двух тысяч красных роз, предполагает Энно Ленце, было инициировано и организовано российскими дипломатами.

В тот момент, когда посольство России призвало возлагать цветы к подбитому танку, рассказал он, здесь появился грузовичок с ведрами роз. И к нему сразу выстроилась очередь русскоговорящих мужчин и женщин, которым из кузова стали передавать одинаковые букеты, а люди в свою очередь переносили их к танку. "Надо же, какое совпадение", - пошутил Ленце.

Сам он, кстати, был бы не против того, чтобы оставить розы на танке, но повесить на броню еще и таблички с таким примерно текстом: "Если вы желаете победы Украине, то положите на танк красную розу". Но украинские активисты, по словам Ленце, не захотели и предпочли цветы убрать.