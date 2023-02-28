Минус 67%: от российского автопрома остались одни руины

Всего во всех сегментах в прошлом году было выпущено 620 000 автомобилей. Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов сообщил, что общий объем производства по всем сегментам в 2022 году снизился по сравнению с 2021 годом на 60%. Что касается легковых автомобилей, то падение составило 67%.

После того, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, производство автомобилей в РФ было почти полностью остановлено. К примеру, в апреле прошлого года было продано на 79% меньше новых автомобилей, чем в восточных соседних странах.

Большинство европейских и японских производителей, в том числе Nissan, Renault, Mazda и Volkswagen объявили об уходе с российского авторынка. Ассоциация европейских и российских автопроизводителей (AEB) сообщила, что это привело к падению продаж российских легковых автомобилей всех производителей на 58,8% до 687 400 автомобилей.

В России в 2012 году ежегодно продавалось около трех миллионов автомобилей, но после 2014 года, когда западные страны ввели санкции против России из-за аннексии Крыма, продажи резко упали.

Однако из данных "Росстата" следует, что в декабре 2022 года производство автомобилей по сравнению с мартом увеличилось на 70% - до 40,3 тыс. машин.

По данным банка ВТБ, каждый второй автомобиль, проданный в России в этом году, - китайского производства. Однако аналитики ожидают, что в этом году продажи увеличатся примерно на 12%.

Сейчас в России продолжают выпускать только автомобили "АвтоВАЗ", УАЗ, ГАЗ и китайский Haval. При таком производстве на рынке недостаточно предложений и выбора.