Суд Латгальского предместья Риги во вторник, 28 февраля, приговорил нескольких должностных лиц и работников Rīgas centrāltirgus к реальному и условному лишению свободы за хищение и злоупотребление служебными полномочиями, сообщает агентство LETA.
Решение суда: бывшие сотрудники Rīgas centrāltirgus получили как реальный, так и условные сроки
Бывший председатель правления Rīgas centrāltirgus Анатолий Абрамов приговорен к лишению свободы на три года и шесть месяцев с запретом на три года занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.
Бывший глава закупочной комиссии предприятия Виталий Литвин приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Бывший работник предприятия Янис Зушевицс приговорен к одному году лишения свободы условно. Кроме того, суд решил взыскать с Зушевицса в пользу государства 1860 евро за работу присяжного адвоката при оказании помощи по юридическим вопросам в суде первой инстанции.
Бывший сотрудник предприятия Роман Федоров приговорен к одному году лишения свободы условно.
Виновным признан и уже умерший пятый обвиняемый Янис Венерс.
Кроме того, полностью удовлетворена поданная предприятием Rīgas nami заявка на компенсацию ущерба. Суд решил взыскать с Абрамова, Литвина, Зушевицса и Федорова в пользу пострадавшего предприятия Rīgas nami компенсацию в размере 27 486 евро.
Решение можно оспорить в Рижском окружном суде.
Напомним, по делу обвинялись вышеупомянутые пять человек.
Обвинение было выдвинуто по 3-й части 318-й статьи Уголовного закона - умышленные действия, совершенные государственным должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, если эти действия повлекли тяжкие последствия. За это грозит лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, а также запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет.
Кроме того, они обвиняются и по 3-й части 179-й статьи Уголовного закона - хищение в крупном размере, за что грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
Бывший председатель правления Rīgas centrāltirgus и руководитель закупочной комиссии призваны к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями. Инкриминируемые им преступления совершались с апреля 2014 года по июль 2015-го.
Латвийское телевидение сообщало, что незаконные действия происходили на так называемом "ночном рынке". Это было связано с платой за торговые места.
На одном из состоявшихся заседаний суда более часа прослушивали записанные телефонные разговоры обвиняемых. По насыщенным нецензурной бранью разговорам можно было понять, что обвиняемые отчитывались о небольших суммах денег, которые в определенные дни "собирали" с торговцев, а также о разделении торговых мест.
Уже сообщалось, что весной 2021 года вступило в силу решение Рижского окружного суда по другому делу, по которому Абрамов приговорен к штрафу в размере 13 330 евро за взяточничество и разглашение полученной в рамках досудебного расследования информации.
Абрамов был осужден за то, что принял взятку - топливную карту - во время подготовки закупки по дератизации и дезинсекции Центрального рынка.
Кроме того, он признан виновным в разглашении полученной в ходе досудебного процесса информации - в частности, он проинформировал о проведенном у себя обыске человека, который дал ему эту взятку. Ранее Абрамов подписался под неразглашением данной информации.
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