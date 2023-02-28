Решение суда: бывшие сотрудники Rīgas centrāltirgus получили как реальный, так и условные сроки

Кроме того, они обвиняются и по 3-й части 179-й статьи Уголовного закона - хищение в крупном размере, за что грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

Бывший председатель правления Rīgas centrāltirgus и руководитель закупочной комиссии призваны к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями. Инкриминируемые им преступления совершались с апреля 2014 года по июль 2015-го.

Латвийское телевидение сообщало, что незаконные действия происходили на так называемом "ночном рынке". Это было связано с платой за торговые места.

На одном из состоявшихся заседаний суда более часа прослушивали записанные телефонные разговоры обвиняемых. По насыщенным нецензурной бранью разговорам можно было понять, что обвиняемые отчитывались о небольших суммах денег, которые в определенные дни "собирали" с торговцев, а также о разделении торговых мест.

Уже сообщалось, что весной 2021 года вступило в силу решение Рижского окружного суда по другому делу, по которому Абрамов приговорен к штрафу в размере 13 330 евро за взяточничество и разглашение полученной в рамках досудебного расследования информации.

Абрамов был осужден за то, что принял взятку - топливную карту - во время подготовки закупки по дератизации и дезинсекции Центрального рынка.

Кроме того, он признан виновным в разглашении полученной в ходе досудебного процесса информации - в частности, он проинформировал о проведенном у себя обыске человека, который дал ему эту взятку. Ранее Абрамов подписался под неразглашением данной информации.