VUGD предупреждает: Даугава у Зельки затапливает поймы и низинные участки

Эксперты прогнозируют, что из-за холодных ночей в Плявинском водохранилище продолжат скапливаться лед и шуга.

В этих условиях уровень воды продолжит колебаться с тенденцией к повышению и будет продолжаться затопление более обширных территорий.

В январе этого года сильное наводнение пережил Екабпилс, но ситуация в Даугаве у Плявиняс была немного спокойнее.