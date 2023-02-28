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VUGD предупреждает: Даугава у Зельки затапливает поймы и низинные участки

rus.tvnet.lv/LETA
VUGD предупреждает: Даугава у Зельки затапливает поймы и низинные участки
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Даугава у Зельки со стороны Плявиняс затапливает поймы и низинные участки, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Эксперты прогнозируют, что из-за холодных ночей в Плявинском водохранилище продолжат скапливаться лед и шуга.

В этих условиях уровень воды продолжит колебаться с тенденцией к повышению и будет продолжаться затопление более обширных территорий.

В январе этого года сильное наводнение пережил Екабпилс, но ситуация в Даугаве у Плявиняс была немного спокойнее.

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