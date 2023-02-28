Даугава у Зельки со стороны Плявиняс затапливает поймы и низинные участки, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
VUGD предупреждает: Даугава у Зельки затапливает поймы и низинные участки
VUGD предупреждает: Даугава у Зельки затапливает поймы и низинные участки
Эксперты прогнозируют, что из-за холодных ночей в Плявинском водохранилище продолжат скапливаться лед и шуга.
В этих условиях уровень воды продолжит колебаться с тенденцией к повышению и будет продолжаться затопление более обширных территорий.
В январе этого года сильное наводнение пережил Екабпилс, но ситуация в Даугаве у Плявиняс была немного спокойнее.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова