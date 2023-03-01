Столкновение поездов в Греции: 36 погибших, десятки пострадавших

Спасательная операция в Греции Фото: Reuters

Спасательная операция в Греции Фото: Reuters

Спасатели продолжают попытки вызволить людей на месте крушения поездов - в первую очередь, из первых трех вагонов искорёженного пассажирского состава.

В операции задействованы 150 пожарных, 17 автомобилей и четыре подъемных крана, которые помогают поднимать обломки поезда. К месту трагедии съехались более 30 карет "скорой помощи".

"Столкновение было очень мощным, - сказал в интервью местному телевидению губернатор периферии Фессалия Костас Агорастос. - Это ужасная ночь. Место трагедии очень сложно описать".

По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, и первые два были практически полностью разрушены.

"Они ехали на очень высокой скорости, и оба водителя не подозревали, что едут навстречу друг другу", - подчеркнул губернатор.

Столкновение поездов. Фото: AFP

Столкновение поездов. Фото: AFP

На кадрах с места крушения видно, как над обломками вагонов поднимаются густые клубы дыма.

По словам представителя пожарной службы Василиса Вартакоянниса, спасатели работают в очень тяжелых условиях, настолько мощным было столкновение.

"Ничего подобного я в своей жизни не видел", - сказал репортерам Вартакояннис.

"На наших глазах происходит трагедия. Мы вытаскиваем людей, живых, раненых", - передает агентство Reuters слова одного из добровольцев, помогающих спасателям.

Как сообщает телеканал Skai, пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы на автобусах в Салоники.