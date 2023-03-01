Физическим лицам на время запрещено продавать машины, купленные за рубежом

Как проинформировали в пресс-службе Сейма, и физическим лицам, которые приобрели в иностранном государстве транспортное средство, одновременно с его первой регистрацией в Латвии на время планируется установить запрет на его продажу.

Это один из законопроектов о государственном бюджете на 2023 год.

Планируется, что запрет на продажу или отчуждение продлится 30 дней, и это предусмотрено распространять на транспортные средства (категории M1, в том числе M1G, и категории N1, в том числе N1G), которые не старше пяти лет.

Планируется установить, что у лиц, которые регистрируют в Латвии приобретенное в стране-члене Европейского союза транспортное средство, в заявлении о регистрации должны быть указаны сведения о государстве, дате, виде оплаты, сумме сделки и продавце. К заявлению должен быть приложен также документ, подтверждающий изменение права собственности, и свидетельство о произведенной оплате. Представленные сведения должны быть заверены своей подписью. Информацию о зарегистрированном транспортном средстве Дирекция безопасности дорожного движения передаст в Государственную службу доходов для оценки.