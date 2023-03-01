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Физическим лицам на время запрещено продавать машины, купленные за рубежом

rus.tvnet.lv
Физическим лицам на время запрещено продавать машины, купленные за рубежом
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Продажа машины. Иллюстративное фото.
Продажа машины. Иллюстративное фото. Фото: Africa Studio/Shutterstock

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма сегодня, 1 марта, в окончательном чтении поддержала поправки к закону "О дорожном движении", согласно которым физическим лицам временно запретят продавать приобретенные в иностранных государствах транспортные средства.

Как проинформировали в пресс-службе Сейма, и физическим лицам, которые приобрели в иностранном государстве транспортное средство, одновременно с его первой регистрацией в Латвии на время планируется установить запрет на его продажу.

Это один из законопроектов о государственном бюджете на 2023 год.

Планируется, что запрет на продажу или отчуждение продлится 30 дней, и это предусмотрено распространять на транспортные средства (категории M1, в том числе M1G, и категории N1, в том числе N1G), которые не старше пяти лет.

Планируется установить, что у лиц, которые регистрируют в Латвии приобретенное в стране-члене Европейского союза транспортное средство, в заявлении о регистрации должны быть указаны сведения о государстве, дате, виде оплаты, сумме сделки и продавце. К заявлению должен быть приложен также документ, подтверждающий изменение права собственности, и свидетельство о произведенной оплате. Представленные сведения должны быть заверены своей подписью. Информацию о зарегистрированном транспортном средстве Дирекция безопасности дорожного движения передаст в Государственную службу доходов для оценки.

В настоящее время при первой регистрации транспортного средства в Латвии запрет на отчуждение установлен юридическим лицам, и это длится 15 дней.

Изменения в законе предлагаются, учитывая, что, как констатировала Служба госдоходов, юридические лица для приобретения автомобилей  привлекают физических лиц, чтобы таким образом избежать уплаты налогов в сделках по реализации транспортных средств и причинить убытки государственному бюджету, говорится в аннотации к изменениям. Существует также риск, что при регистрации транспортных средств предоставляются не соответствующие фактическим условиям документы о приобретении.

В примечании к поправкам также указано, что планируемые изменения не запрещают лицу приобретать в свою собственность транспортное средство за пределами Латвии, регистрировать его в своей собственности и пользоваться. Запрет на отчуждение распространяется только на перерегистрацию транспортного средства в собственность другого лица.

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