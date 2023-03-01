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Возле Origo орудуют несколько подростковых банд

rus.tvnet.lv/LETA
Возле Origo орудуют несколько подростковых банд
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Origo внутри. Иллюстративное фото.
Origo внутри. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

В этом году Государственная полиция задержала несколько подростковых банд за ограбления возле торгового центра Origo и Центрального железнодорожного вокзала, рассказал начальник Госполиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Всего в прошлом году в стране было зарегистрировано 284 ограбления, что на 25 больше, чем годом ранее. В прошлом году были более серьезные ограбления с применением насилия и использованием ножа или предмета, похожего на огнестрельное оружие. Выявлены почти все самые тяжелые случаи.

Также в последнее время наблюдается "бум" ограблений в центре Риги - в районе Origo и вокзала, где действуют подростковые банды. Как сообщил Рукс, это молодые люди из пригородов Риги, которые отправляются на поиски приключений в столицу.

На фоне этих событий полиция усилила свое присутствие возле вокзала.

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