Латвийский союз студентов (LSA) выразил недовольство новой системой цен Rīgas satiksme для студентов, заявила представитель LSA Линда Карлсоне, пишет LETA.
Студенты недовольны новыми ценами Rīgas satiksme
Со 2 января 2023 года вступила в силу новая политика билетов Rīgas satiksme, которая предусматривает, что для студентов применяется скидка 50% на месячные билеты, однако скидка на разовые поездки была отменена.
До изменений 60-минутная поездка для студентов стоила 0,30 евро, а теперь цена поездки в пять раз выше - 1,50 евро за 90-минутную поездку.
LSA заявляет, что недовольство ситуацией вызвано тем, что из-за кризиса энергоресурсов и дигитализации обучения большая часть учебы в вузах организована дистанционно. Таким образом, пользоваться общественным транспортом не нужно так часто, как раньше, и для большого количества студентов покупать месячный билет финансово невыгодно.
Поэтому в понедельник, 27 февраля, LSA отправился в Рижскую думу, чтобы обсудить изменения, связанные со льготами на проезд в общественном транспорте Rīgas satiksme для студентов, принимая во внимание поступившие жалобы на отмену одноразовых билетов стоимостью 0,30 евро. В беседе с заместителем председателя Рижской думы Вилнисом Кирсисом и председателем правления Rīgas satiksme Джинетой Иннусой LSA представил мнение студентов, основанное на опросе, в котором приняли участие почти 7000 студентов.
Данные опроса показывают, что до изменения цен 70% студентов тратили до 10 евро в месяц на общественный транспорт Rīgas satiksme. В настоящее время расходы студентов на эти цели значительно увеличились - 46% студентов тратят от 11 до 15 евро, а 35,4% - более 15 евро в месяц.
94,4% респондентов указывают, что до введения новой системы общественный транспорт был их основным средством передвижения. Сейчас этот объем сократился до 65,7%, и вместо общественного транспорта студенты предпочитают пользоваться автомобилем, такси или другими видами транспорта, что увеличивает транспортную нагрузку.
Данные опроса показывают, что до изменений 83,7% покупали 60-минутные или часовые билеты, включая билеты на 10 и 20 часов. По словам респондентов, в настоящее время нет других вариантов, кроме покупки месячного билета, хотя это и невыгодно по сравнению со скидкой на разовые билеты.
Если раньше студенту, которому необходимо было ездить в университет два дня в неделю в рамках неполного дистанционного обучения, шестнадцать часовых билетов обходились в 4,8 евро в месяц, то теперь студенту приходится покупать месячный билет за 15 евро, что в три раза дороже, либо за те же разовые поездки надо платить 36 евро.
Конечно, следует учитывать, что есть студенты, которым приходится регулярно ездить в связи с учебой, поэтому наиболее подходящим вариантом билета для них по-прежнему будет месячный проездной, подчеркнули в LSA.
Если до изменения ценовой политики общественным транспортом несколько раз в день пользовались 43,8% студентов, то сейчас это количество уменьшилось до 26,5%. Вызывает тревогу тот факт, что 18% студентов стараются ежедневно не пользоваться общественным транспортом из-за изменения цен, а доля студентов, которые предпочитают не покупать или не пробивать билет, достигла 32%.
LSA обращает внимание на то, что часовая поездка в Вильнюсе для студентов стоит 0,45 евро. Для студентов, декларированных в Таллинне, проезд в общественном транспорте бесплатный, а для студентов, не задекларированных в Таллинне, 60-минутная поездка стоит 0,75 евро с картой ISIC.
Результаты опроса подтверждают недовольство студентов новой системой ценообразования, но в беседе с Кирсисом, Иннусой и другими представителями Рижской думы не удалось получить отклик и понимание того, что студенты имеют разные привычки пользования общественным транспортом, пояснили в LSA.
Представители Rīgas satiksme и Рижской думы в беседе заявили, что изменения в ценовой политике нацелены на тех жителей, которые выбирают регулярные ежедневные поездки на общественном транспорте. Если цель изменений состоит в том, чтобы добиться регулярного использования общественного транспорта и регистрации билетов, то было достигнуто прямо противоположное, так как доступность общественного транспорта ограничена, а его использование студентами сократилось. Поэтому LSA призывает возобновить льготы для студентов на разовые поездки в общественном транспорте.
LSA представляет интересы латвийских студентов на национальном и международном уровне. Согласно Закону о высших учебных заведениях, членами ассоциации являются студенческие самоуправления латвийских высших учебных заведений. LSA выражает репрезентативное мнение латвийских студентов, сформулированное в демократическом порядке.
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