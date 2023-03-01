Студенты недовольны новыми ценами Rīgas satiksme

Данные опроса показывают, что до изменения цен 70% студентов тратили до 10 евро в месяц на общественный транспорт Rīgas satiksme. В настоящее время расходы студентов на эти цели значительно увеличились - 46% студентов тратят от 11 до 15 евро, а 35,4% - более 15 евро в месяц.

94,4% респондентов указывают, что до введения новой системы общественный транспорт был их основным средством передвижения. Сейчас этот объем сократился до 65,7%, и вместо общественного транспорта студенты предпочитают пользоваться автомобилем, такси или другими видами транспорта, что увеличивает транспортную нагрузку.

Данные опроса показывают, что до изменений 83,7% покупали 60-минутные или часовые билеты, включая билеты на 10 и 20 часов. По словам респондентов, в настоящее время нет других вариантов, кроме покупки месячного билета, хотя это и невыгодно по сравнению со скидкой на разовые билеты.

Если раньше студенту, которому необходимо было ездить в университет два дня в неделю в рамках неполного дистанционного обучения, шестнадцать часовых билетов обходились в 4,8 евро в месяц, то теперь студенту приходится покупать месячный билет за 15 евро, что в три раза дороже, либо за те же разовые поездки надо платить 36 евро.

Конечно, следует учитывать, что есть студенты, которым приходится регулярно ездить в связи с учебой, поэтому наиболее подходящим вариантом билета для них по-прежнему будет месячный проездной, подчеркнули в LSA.