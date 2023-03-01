В 2022 году полиция изъяла наркотики на 21 млн евро

В прошлом году Госполиция провела 2430 изъятий наркотиков и прекурсоров, что на 202 меньше, чем годом ранее.

Из нелегального оборота изъяты наркотические вещества и прекурсоры стоимостью на черном рынке примерно 21 171 814 евро, что составляет около 1 664 655 разовых доз. В предыдущем году было изъято веществ на сумму 84 882 650 евро, так как была обнаружена самая большая партия гашиша в истории полиции - почти тонна, а также 168 брикетов кокаина, спрятанных в коробках с бананами.

В прошлом году было обнаружено 17 ферм по выращиванию марихуаны, что на 22 меньше, чем годом ранее.

В 2022 году зарегистрировано 1088 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, что на 189 меньше, чем в предыдущем году.

В прошлом году было изъято 172 килограмма кокаина, 164 килограмма высушенной марихуаны, 64 килограмма сырой марихуаны, 9 килограммов метамфетамина и 7 килограммов веществ группы "экстази".