Лиам Хемсворт подал в суд на Майли Сайрус из-за ее хита Flowers

Лиам Хемсворт считает, что новый хит Майли Сайрус чуть не стоил ему роли в новом сезоне сериала "Ведьмак".

33-летний актер уверен, что Сайрус спела о нем в своем новом хите Flowers, который уже собрал пять миллионов лайков на YouTube. Майли Сайрус в нем поет, что может сама себе приобрести цветы, сама с собой часами говорить и танцевать. В свое время Лиам Хемсворт посвятил Майли песню Бруно Марса с такими же словами, только они звучали от мужского лица в адрес возлюбленной. В песне Майли они своего рода "отзеркалены".

Фанаты посчитали, что заявка Лиама необоснованна, ведь Майли никогда не говорила, что это о нем.

Напомним, Лиам Хемсворт и Майли Сайрус поженились в 2018 году. Однако познакомились они еще в 2009-м на съемках фильма "Последняя песня". С той поры они несколько раз сходились и расходились. Брак продлился недолго, уже в 2020 году Лиам и Майли официально развелись.

Тогда представители пары говорили, что Лиам и Майли расходятся, потому что намерены уделять больше времени себе и карьере.