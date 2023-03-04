Актер Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth), младший брат Криса Хемсворта, подал в суд на свою бывшую жену Майли Сайрус (Miley Cyrus) за клевету из-за песни Flowers. Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на Aceshowbiz.
Лиам Хемсворт подал в суд на Майли Сайрус из-за ее хита Flowers
Лиам Хемсворт считает, что новый хит Майли Сайрус чуть не стоил ему роли в новом сезоне сериала "Ведьмак".
33-летний актер уверен, что Сайрус спела о нем в своем новом хите Flowers, который уже собрал пять миллионов лайков на YouTube. Майли Сайрус в нем поет, что может сама себе приобрести цветы, сама с собой часами говорить и танцевать. В свое время Лиам Хемсворт посвятил Майли песню Бруно Марса с такими же словами, только они звучали от мужского лица в адрес возлюбленной. В песне Майли они своего рода "отзеркалены".
Фанаты посчитали, что заявка Лиама необоснованна, ведь Майли никогда не говорила, что это о нем.
Напомним, Лиам Хемсворт и Майли Сайрус поженились в 2018 году. Однако познакомились они еще в 2009-м на съемках фильма "Последняя песня". С той поры они несколько раз сходились и расходились. Брак продлился недолго, уже в 2020 году Лиам и Майли официально развелись.
Тогда представители пары говорили, что Лиам и Майли расходятся, потому что намерены уделять больше времени себе и карьере.
Видео: Майли Сайрус - Flowers